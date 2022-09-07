Вересень, 07 в 18:55

Один з артилерійських дивізіонів російської армії на Херсонському напрямку втратив до 60% особового складу та техніки, внаслідок чого вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога не вистачає пального та боєприпасів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Російська армія продовжує зазнавати втрат. Зокрема, у Херсонській області біля Голої Пристані ворог втратив близько 70 осіб, більш ніж половина з них – вбитими.

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Українським воїнам вдалося успішно відбити низку атак на декількох напрямках, зокрема, в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне у Донецькій області.

Біля населеного пункту Таврійськ знищено дві самохідні артилерійські установки Акація, ще дві – пошкоджено, втрати живої сили уточнюються.

Крім цього, російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права. Зокрема, у Куп’янську Харківської області загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції.

З приватного сектора населеного пункту Козацьке Херсонської області примусово виселяють місцевих жителів. Знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки в подвір’ях навчальних закладів.