Август, 31 в 20:46

Министерство обороны Украины внесло в Верховную Раду законопроект, которым предлагается урегулировать вопросы постановки женщин на военный учет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины О воинской обязанности и военной службе относительно добровольности постановки на военный учет женщин. Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена ​​законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия Парламента. Если будут приняты изменения – Минобороны и Генштаб их выполнят, – заявила она.

По словам Маляр, сегодня в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете.

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Однако в Вооруженных силах остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

— В случае принятия изменений в упомянутом законе, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности. Еще раз напоминаю — речь идет о добровольной постановке на военный учет, — добавила заместитель министра обороны.

Она напомнила, что с 2014 года ни одна женщина не попала на фронт принудительно – только с согласия.