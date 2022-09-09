Сентябрь, 09 в 16:43

Еще в марте 2022 года в Украине ввели государственные выплаты для ВПЛ в размере 2-3 тыс. грн на лицо.

Однако перечень ВПЛ и правила предоставления выплат неоднократно менялись.

В частности, не было понятно, имеют ли право на помощь переселенцы, которые переместились с оккупированных территорий еще до начала полномасштабной войны.

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Имеют ли право на государственные выплаты ВПЛ, которые получили этот статус до 24 февраля 2022 года — узнавали Факты ICTV.

Что сейчас получают ВПЛ

20 марта 2022 года в Украине ввели новую помощь на проживание ВПЛ.

Внутренне перемещенные лица получали 2 тыс. грн в месяц, а дети или люди с инвалидностью — 3 тыс. грн, без ограничений по максимальным выплатам на семью.

Однако с мая правила несколько изменились. Получать эту помощь начали не все переселенцы, а лишь те, которые выехали с опасных территорий, перечень которых периодически обновляет и утверждает Минреинтеграции.

С мая помощь ВПЛ получают:

те, кто получал адресную помощь по состоянию на 1 марта;

те, кто выехал после 24 февраля из оккупированных населенных пунктов или территорий, где идут военные (боевые) действия;

те, у кого в результате боевых действий разрушено или повреждено жилье.

Стоит отметить, что выплаты украинцам, у которых разрушено жилье, назначают, если:

они сообщили об этом через приложение Дія до 20 мая;

или

имеют подтверждающий документ о повреждении/уничтожении жилья. Это может быть акт или справка от органов местного самоуправления.

Могут ли ВПЛ, которые имели этот статус до 24 февраля, получить эту помощь

На самом деле, правила для переселенцев, перемещенных еще до начала полномасштабной войны, такие же, как и для других украинцев.

То есть, получить государственные выплаты вы можете:

если до 24 февраля вы имели статус ВПЛ и по состоянию на 1 марта 2022 получали ежемесячную адресную помощь ;

24 февраля вы имели статус ВПЛ и по состоянию на 1 марта 2022 ежемесячную ; повторно переместились с временно оккупированных территорий, территорий в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации и вы были там зарегистрированы как ВПЛ.

Тем, кто не получал адресную помощь до 24.02.2022 и не перемещался с опасных территорий с тех пор, выплаты на проживание назначать не будут.

Какие выплаты получали ВПЛ до 24 февраля

Переселенцы до начала полномасштабной войны получали ежемесячную адресную помощь. Ее размер зависел от определенных критериев.

При назначении этих выплат учитывали:

наличие у семьи депозитов и недвижимого имущества на подконтрольной украинской власти территории;

место, откуда переместился человек;

факт ее трудоустройства.

Трудоустроенные ВПО могли получать 442 грн, а дети и пенсионеры — 1000 грн в месяц.

Выплаты для переселенцев с инвалидностью были немного большими, но тоже зависели от определенных семейных обстоятельств.

Кроме того, если ВПЛ так и не трудоустраивался по новому месту жительства, в дальнейшем размер пособия уменьшался, а через шесть месяцев его и вовсе отменяли. Возобновить выплаты было невозможно.

Стоит отметить, что эту адресную помощь для переселенцев отменили 20 марта 2022 года, а вместо нее ввели пособие на проживание ВПО (2-3 тыс. грн).