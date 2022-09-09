Вересень, 09 в 16:43

Ще у березні 2022 року в Україні запровадили державні виплати для ВПО у розмірі 2-3 тис. грн на особу.

Проте перелік ВПО та правила надання виплат неодноразово змінювалися. Зокрема, не було зрозуміло, чи мають право на допомогу переселенці, які перемістилися з окупованих територій ще до початку повномасштабної війни.

Чи мають право на державні виплати ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року – дізнавалися Факти ICTV.

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Що зараз отримують ВПО

20 березня 2022 року в Україні запровадили нову допомогу на проживання ВПО.

Внутрішньо переміщені особи отримували 2 тис. грн на місяць, а діти або люди з інвалідністю — 3 тис. грн, без обмежень щодо максимальних виплат на родину.

Однак з травня правила дещо змінились. Отримувати цю допомогу почали не всі переселенці, а лише ті, які виїхали з небезпечних територій, перелік яких періодично оновлює і затверджує Мінреінтеграції.

З травня допомогу ВПО отримують:

ті, хто отримував адресну допомогу станом на 1 березня;

ті, хто виїхав після 24 лютого з окупованих населених пунктів або територій, де йдуть воєнні (бойові) дії;

ті, у кого внаслідок бойових дій зруйноване чи пошкоджене житло.

Варто зазначити, що виплати українцям, у яких зруйноване житло, призначають, якщо:

вони повідомили про це через додаток Дія до 20 травня;

або

мають підтверджуючий документ про пошкодження/знищення житла. Це може бути акт чи довідка від органів місцевого самоврядування.

Чи можуть ВПО, які мали цей статус до 24 лютого, отримати цю допомогу

Насправді, правила для переселенців, переміщених ще до початку повномасштабної війни, такі самі, як і для інших українців.

Тобто, отримати державні виплати ви можете:

якщо до 24 лютого ви мали статус ВПО і станом на 1 березня 2022 отримували щомісячну адресну допомогу ;

24 лютого ви мали статус ВПО і станом на 1 березня 2022 щомісячну ; повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій, територій у районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, і ви були там зареєстровані як ВПО.

Тим, хто не отримував адресну допомогу до 24.02.2022 та не переміщувався з небезпечних територій з того часу, виплати на проживання призначати не будуть.

Які виплати отримували ВПО до 24 лютого

Переселенці до початку повномасштабної війни отримували щомісячну адресну допомогу. Її розмір залежав від певних критеріїв.

При призначенні цих виплат враховували:

наявність у сім’ї депозитів і нерухомого майна на підконтрольній українській владі території;

місце, звідки перемістилася людина;

факт її працевлаштування.

Працевлаштовані ВПО могли отримувати 442 грн, а діти і пенсіонери — 1000 грн на місяць.

Виплати для переселенців з інвалідністю були трохи більшими, але теж залежали від певних родинних обставин.

Крім того, якщо ВПО так і не працевлаштовувався за новим місцем проживання, надалі розмір допомоги зменшувався, а через шість місяців її зовсім скасовували. Поновити виплати було неможливо.

Варто зазначити, що цю адресну допомогу для переселенців скасували 20 березня 2022 року, а замість неї запровадили допомогу на проживання ВПО (2-3 тис. грн).