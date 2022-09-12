Сентябрь, 12 в 17:58

Теперь на прием в Пенсионный фонд можно записаться всего за несколько минут с помощью смартфона или компьютера. Как записаться в электронную очередь на прием онлайн – смотрите в пошаговой инструкции на Фактах ICTV.

Запись на прием в Пенсионный фонд: пошаговая инструкция

1. В первую очередь вам нужно зайти на сайт Пенсионного фонда Украины.

2. Выбрать раздел Все услуги.

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3. В нем нажать Запись на прием и в конце веб-страницы нажать кнопку Вход.

4. Вам нужно будет заполнить специальную форму из четырех строк и добавить свою цифровую подпись.

5. После регистрации вы снова увидите поле с названием Запись на прием. В нем вам нужно указать город, тему посещения пенсионного фонда, дату и время.

6. Адрес и имя специалиста появятся сразу после того, как вы правильно введете все данные.

7. Для того чтобы завершить процедуру, вам нужно нажать кнопку Записаться на прием.

Если хотите отменить запись, вы также сможете сделать это с помощью пошаговой инструкции.

Как отменить прием в Пенсионном фонде

1. Вам нужно зайти на сайт Пенсионного фонда Украины.

2. Выбрать раздел Все услуги.

3. Нажмите Запись на прием и кнопку Вход.

4. Затем необходимо ввести необходимые данные и добавить свою цифровую подпись.

5. Нажать кнопку Запись на прием, где будут данные о вашем приеме: место, время и ФИО специалиста.

6. После этого нажмите кнопку Отменить запрос.