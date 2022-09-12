Вересень, 12 в 17:58

Відтепер на прийом до Пенсійного фонду можна записатися всього за кілька хвилин за допомогою смартфона або комп’ютера. Як записатися в електронну чергу на прийом онлайн – дивіться в покроковій інструкції на Фактах ICTV.

Запис на прийом до Пенсійного фонду: покрокова інструкція

1. Насамперед вам потрібно зайти на сайт Пенсійного фонду України.

2. Обрати розділ Всі послуги.

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3. У ньому натиснути Запис на прийом та в самісінькому кінці вебсторінки натиснути кнопку Вхід.

4. Вам потрібно буде заповнити спеціальну форму з чотирьох рядків і додати свій цифровий підпис.

5. Після реєстрації ви знову побачите поле із назвою Запис на прийом. У ньому вам потрібно вказати місто, тему відвідування Пенсійного фонду, дату і час.

6. Адреса та ім’я спеціаліста одразу відобразяться після того, як ви правильно введете всі дані.

7. Для того, щоб завершити процедуру, вам потрібно натиснути кнопку Записатися на прийом.

Якщо хочете скасувати запис, ви також зможете це зробити за допомогою покрокової інструкції.

Як скасувати прийом у Пенсійному фонді

1. Вам потрібно зайти на сайт Пенсійного фонду України.

2. Обрати розділ Всі послуги.

3. Натиснути Запис на прийом та кнопку Вхід.

4. Потім потрібно ввести необхідні дані та додати свій цифровий підпис.

5. Натиснути кнопку Запис на прийом, де будуть дані про ваш нещодавній запис: місце, час та ПІБ спеціаліста.

6. Після цього потрібно натиснути на кнопку Скасувати запит.