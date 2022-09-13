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Факты / Україна / Общество

ВСУ освободили от оккупантов село Богородичное — Донецкая ОВА

Юля Захарченко, редактор ленты
ВСУ освободили от оккупантов село Богородичное — Донецкая ОВА
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Богородичное, которое граничит с административными границами Харьковской области.

Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация. По данным ОВА, враг захватил село летом, однако сегодня над ним снова развевается флаг Украины.

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— Богородичное – это только маленький пример того, как будут разворачиваться события в Донецкой области. Бойцы говорят: россияне бежали, аж “лапти теряли”. Под давлением Вооруженных сил Украины российские “лапти” потеряются везде и окончательно, — говорится в сообщении Донецкой облгосадминистрации.

Во время оккупации в Богородичном оставались только два местных жителя: Николай и его 93-летняя мать. В ОВА подчеркнули, что они с радостью встретили украинских защитников и готовы помогать, несмотря на сложную ситуацию.

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