Вересень, 12 в 22:00

Збройні сили України звільнили від російських окупантів ще один населений пункт у Донецькій області. Йдеться про село Богородичне, яке межує з адміністративними кордонами Харківської області.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. За даними ОВА, ворог захопив село влітку, однак сьогодні над ним знову майорить прапор України.

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– Богородичне – це лише маленький приклад того, як розгортатимуться події на Донеччині. Бійці кажуть: росіяни тікали, аж “лапті губили”. Під натиском Збройних сил України російські “лапті” погубляться всюди та остаточно, – йдеться у повідомленні Донецької облдержадміністрації.

Під час окупації в Богородичному залишалися тільки двоє місцевих жителів: Микола та його 93-річна мати. В ОВА наголосили, що вони радо зустріли українських захисників і готові допомагати, попри скрутну ситуацію.