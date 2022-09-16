Сентябрь, 16 в 12:38

Каждый ФЛП по достижению пенсионного возраста имеет право на пенсию. Но ее размер будет зависеть от страхового стажа и с какого дохода уплачивались пенсионные взносы и ЕСВ.

На какой размер пенсионных выплат могут рассчитывать ФОПы в Украине — узнавали Факты ICTV.

Что влияет на пенсию ФЛП

Сегодня, чтобы выйти на заслуженный отдых и получать пенсионные выплаты в 60 лет украинцы должны иметь не менее 29 лет стажа. Это же правило касается и ФЛП.

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С каждым годом мы приближаемся к отметке, при которой право на пенсию возникать только при наличии 35 лет стажа. Дело в том, что до 2028 года в Украине будет повышаться страховой стаж на год каждого нового года.

Соответственно, в 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60, необходимо будет иметь стаж не менее 35 лет.

В случае ФЛП, в их страховой стаж засчитываются только те периоды, за которые были уплачены пенсионные взносы и ЕСВ не менее минимального размера.

Если выплачивалась меньшая сумма, то в законодательстве есть формула, по которой высчитывается, на сколько дней месяца хватит уплаченных взносов.

Поэтому может возникнуть ситуация, когда за полный отработанный месяц в страховой стаж будет включено всего лишь несколько дней.

Если предприниматель платил взносы постоянно, стаж у него будет, но какой — зависит от размера уплачиваемых взносов.

На размер пенсии влияет также доход, с которого уплачивались эти взносы.

Для предпринимателей порядок уплаты ЕСВ, что в дальнейшем формирует стаж и размер пенсии, зависит от системы налогообложения.

Так, плательщики единого налога имеют право самостоятельно определять размер дохода, с которого они будут платить единый социальный взнос.

Но здесь есть определенные ограничения — он не должен быть не меньше минимальной зарплаты и не больше 15 минимальных зарплат.

Не уплачивать единый социальный взнос ФЛП не имеют права.

Соответственно, если ФЛП платит ЕСВ в минимальном размере, то и пенсию будет получать минимальную.

ФЛП, которые работают на общей системе налогообложения, платят ЕСВ с чистого дохода, но для них также действуют ограничения — не менее одной мин. зарплаты и не более 15 мин. зарплат.

То есть, в случае, если чистый доход за месяц больше, чем 15 минимальных зарплат, то ЕСВ такие ФОПы платится только с 15.

Если ФЛП работал с прибылью, размер которой в месяц больше минимальной зарплаты, то и пенсия предусмотрена больше минимальной.

Какая пенсия у ФЛП в Украине

Если частный предприниматель регулярно платит пенсионные взносы на ЕСВ в минимальном размере, то может рассчитывать на минимальную пенсию.

В январе 2022 года произошло первое повышение минимальной пенсии, которая составляет 1 934 грн. Последнее повышение пенсий произошло 1 июля.

1 июля – увеличился прожиточный минимум, соответственно, повысилась минимальная пенсия до 2 027 грн.