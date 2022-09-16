Как пенсионерам подать заявку на выплаты через єДопомога — пошаговая инструкция
Украинские пенсионеры, которые нуждаются в помощи, могут ее получить благодаря социальной платформе єДопомога.
Как пенсионеру подать заявку через єДопомога и на какую помощь рассчитывать — читайте в материале Фактов ICTV.
Как пенсионеру подать заявку на помощь
Чтобы иметь возможность получить дополнительные денежные выплаты, украинский пенсионер должен подать соответствующую заявку через платформу єДопомога:
- перейдите на сайт социальной платформы;
- на главной странице выберите категорию Выплаты от международных организаций;
- нажмите кнопку Заполнить заявку на помощь;
- укажите ваш социальный статус — нажмите кнопку Пенсионер;
- укажите персональные данные — ФИО, ИНН, дату рождения и номер телефона;
- теперь укажите документ, подтверждающий личность — паспорт, свидетельство о рождении, вид на жительство и тому подобное;
- укажите адрес вашего текущего места жительства;
- если на вашем содержании есть лица до 18 лет или недееспособные лица, укажите это;
- теперь необходимо ввести номер вашего IBAN (международный номер банковского счета), именно туда будут приходить выплаты;
- нажмите Отправить заявку.
После заполнения заявки Минсоцполитики проводит верификацию ваших данных, используя информацию из государственных реестров и базы данных.
После этого информацию о вас присылают на рассмотрение международных организаций.
Какие международные организации оказывают помощь пенсионерам
Отправив заявку через єДопомога, пенсионеры могут получить помощь от:
- Управление ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);
- Международной организации по миграции (МОМ);
- RED ROSE CDS LIMITED.
В первую очередь выплаты от ООН получат особо уязвимые категории пенсионеров, которые находятся на деоккупированных, оккупированных территориях и в регионах, где продолжаются боевые действия.
В рамках Меморандума о сотрудничестве Минсоцполитики самостоятельно передает перечень пожилых людей, которые не являются ВПЛ и подали заявки.
Пожилые люди могут получить 2 200 грн. Выплаты будут поступать в течение трех месяцев, то есть суммарно украинские пенсионеры получат 6 660 грн.
Также пенсионеры могут получить помощь от Международной организации по миграции.
Выплаты составляют — 2 220 грн раз в месяц на одного пенсионера. Помощь будет поступать в течение трех месяцев.
В свою очередь RED ROSE CDS LIMITED оказывает помощь пенсионерам ВПЛ. Сумма выплат такая же — 2 200 грн, в течение трех месяцев (с возможным продлением).