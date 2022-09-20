В Украину вернули тела еще 25 павших защитников — Минреинтеграции
Во вторник, 20 сентября, прошла очередная операция по передаче тел погибших воинов. В этот раз Украина вернула тела еще 25 защитников.
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметили, что операция состоялась при поддержке Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и других силовых структур.
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Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Предыдущая передача тел состоялась еще 16 августа. Тогда Украине удалось вернуть тела 19 погибших военнослужащих ВСУ.
Фото: Мінреінтеграції