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Факты / Україна / Общество

В Украину вернули тела еще 25 павших защитников — Минреинтеграции

Валентина Летяк, редактор ленты
Передача загиблих ЗСУ

Во вторник, 20 сентября, прошла очередная операция по передаче тел погибших воинов. В этот раз Украина вернула тела еще 25 защитников.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметили, что операция состоялась при поддержке Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и других силовых структур.

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Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Предыдущая передача тел состоялась еще 16 августа. Тогда Украине удалось вернуть тела 19 погибших военнослужащих ВСУ.

Фото: Мінреінтеграції

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