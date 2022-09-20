В Україну повернули тіла ще 25 полеглих захисників – Мінреінтеграції

Вересень, 20 в 12:11

У вівторок, 20 вересня, відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Цього разу Україна повернула тіла ще 25 захисників.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначили, що операція відбулася за підтримки Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур.

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Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Попередня передача тіл відбулася ще 16 серпня. Тоді Україні вдалося повернути тіла 19 загиблих військовослужбовців ЗСУ.

Фото: Мінреінтеграції