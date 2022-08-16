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Факты / Украина / Общество

В Украину удалось вернуть еще 19 тел погибших воинов

Марта Бондаренко, редактор ленты
український військовий
Фото: Depositphotos

В Украину удалось вернуть тела еще 19 погибших воинов.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечается, очередная операция по передаче тел погибших военных проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

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В министерстве отметили, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

26 июля также состоялось возвращение тел погибших военных. Тогда Украину передали еще 25 защитников.

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9 августа Украина в рамках очередной операции по передаче тел погибших военных вернула еще 17 своих павших защитников.

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