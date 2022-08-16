В Украину удалось вернуть еще 19 тел погибших воинов
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В Украину удалось вернуть тела еще 19 погибших воинов.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как отмечается, очередная операция по передаче тел погибших военных проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
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В министерстве отметили, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
26 июля также состоялось возвращение тел погибших военных. Тогда Украину передали еще 25 защитников.
9 августа Украина в рамках очередной операции по передаче тел погибших военных вернула еще 17 своих павших защитников.