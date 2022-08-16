Август, 16 в 13:23

В Украину удалось вернуть тела еще 19 погибших воинов.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечается, очередная операция по передаче тел погибших военных проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Сейчас смотрят

В министерстве отметили, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

26 июля также состоялось возвращение тел погибших военных. Тогда Украину передали еще 25 защитников.

9 августа Украина в рамках очередной операции по передаче тел погибших военных вернула еще 17 своих павших защитников.