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Факты / Україна / Общество
Валентина Летяк |
Как оформить субсидию в Дії – инструкция

Как оформить субсидию в Дії – инструкция

На портале Дія можно быстро и легко оформить жилищную субсидию. То есть не нужно идти в ЦПАУ, писать заявление, приносить документы и ксерокопии. Все можно сделать онлайн.

Как за 30 минут оформить субсидию онлайн через Дію – пошагово рассказывают Факты ICTV.

ШАГ 1. Заходим на портал Дія и авторизуемся

Авторизируемся на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID, выбираем в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и помощь.

Далее выбираем опцию Заявление на субсидию.

ШАГ 2. Заполняем заявление на субсидию

В заявлении указываем адрес, по которому хотим получить субсидию, имеем ли задолженность за коммунальные услуги, выбираем, на какие именно ЖКУ нам нужна льгота (можно выбрать несколько).

Также указываем номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.

 

Также заполняем все остальные поля — о наличии транспортных средств, данные о приобретенном имуществе и оплаченных услугах, о приобретенной валюте, данные о том, что вы, члены хозяйства или члены их семей имеете депозитные счета на сумму более 100 тыс. грн.

Также заполните данные о наличии и уплате алиментов, а также о наличии недвижимого имущества.

ШАГ 3. Выбираем способ получения субсидии

Из двух предложенных вариантов – на банковскую карту или на отделение Укрпочты – выбираем более удобный.

ШАГ 4. Загружаем сканы или фото документов, если есть такая необходимость

Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговой и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и тому подобное.

ШАГ 5. Проверяем правильность данных, ставим электронную подпись и отправляем

Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Если потребуются дополнительные данные, должно прийти уведомление.

Его должны рассмотреть в течение месяца.

Субсидия на большинство коммунальных услуг будет продлеваться автоматически, если у вас в течение года ничего не меняется.

Фото: Depositphotos

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