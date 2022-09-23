Доказ “гуманності” ворога: у руці звільненого з полону Діанова не вистачає 4 см кістки

Вересень, 23 в 16:59

Захисник Азовсталі з Тернополя та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, фотографія якого розлетілася в соцмережах, повернувся з полону під час обміну 21 вересня. Його рука не зрослася належним чином, до того ж у ній не вистачає чотирьох сантиметрів кістки.

Воїн, якого звільнили після чотирьох місяців полону, ще під час боїв на Азовсталі дістав важкі поранення. У нього були прострілені обидві ноги та роздроблена кістка правої руки.

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– Ціна полону. І яскравий доказ “гуманності” наших ворогів… Поранена рука не те, що не зрослася. У ній не вистачає чотирьох сантиметрів кістки. Лікування і відновлення явно розтягнеться надовго, – зазначила журналістка Віолетта Кіртока, яка оприлюднила фотографії пораненої руки українського захисника.

Внаслідок обміну полоненими 21 вересня загалом вдалося повернути 215 захисників України. Він відбувався одночасно на трьох локаціях.

Зокрема, обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення п’яти командирів, які захищали Азовсталь, за сприяння президента Туреччини Реджепа Ердогана, а також звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.