Вересень, 23 в 23:15

Бійці Національної гвардії спільно з військовою контррозвідкою поблизу лінії фронту затримали росіянина, який незаконно перетнув державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Чоловіка затримали біля деокупованого села Уди на Харківщині.

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Під час допиту громадянин РФ висловив про свою незгоду із режимом Путіна та заявив, що хоче воювати проти російської армії.

– Я з Ленінградської області. До військової служби відношення не маю: не взяли. Військовий квиток є — отримав у районному військкоматі. Перейшов кордон поблизу села Шестянка [йдеться про Щетинівку Бєлгородської області], вночі. Добирався на таксі. Прибув вступити в армію, українську. Як громадянину мені не подобається те, що відбувається тут і там. Теперішнього президента я не підтримую. Я проти війни з Україною, — розповів затриманий.

Наразі правоохоронні органи перевіряють інформацію, яку надав чоловік. Він також заявив, що в Росії у нього є багато однодумців, але вони поки недостатньо сильні та організовані, щоб протистояти путінському режиму.

У Нацгвардії розповіли, що село Уди наразі – це суцільні руїни, там тривають фільтраційні заходи. Село Щетинівка Бєлгородської області — населений пункт, розташований у східній частині суцільної української етнічної території — Східній Слобожанщині.

Джерело: Нацгвардія України

Фото: Нацгвардія України