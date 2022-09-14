Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Меня бросили: на Харьковщине задержали скрывавшегося возле Шевченково оккупанта

Валентина Летяк, редактор ленты
на Харківщині затримали окупанта
Фото: ГБР

В Харьковской области вблизи Шевченково Купянского района работники ГБР задержали российского военного, который не успел сбежать во время наступления ВСУ.

Житель Московской области сказал во время допроса, что его просто бросили свои, забыли забрать.

Пошел на войну ради денег – обещали 4 тыс. российских рублей за каждый день службы.

Сейчас смотрят

Россиянин 6 сентября подписал контракт на три месяца, но не успел повоевать, потому что уже 7 сентября его подразделение разбили украинские войска.

Задержанного передадут СБУ для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер.

Читайте
Зеленский в освобожденном от россиян Изюме поднял флаг Украины

Источник: ГБР
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка