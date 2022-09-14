Меня бросили: на Харьковщине задержали скрывавшегося возле Шевченково оккупанта

Сентябрь, 14 в 15:00

В Харьковской области вблизи Шевченково Купянского района работники ГБР задержали российского военного, который не успел сбежать во время наступления ВСУ.

Житель Московской области сказал во время допроса, что его просто бросили свои, забыли забрать.

Пошел на войну ради денег – обещали 4 тыс. российских рублей за каждый день службы.

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Россиянин 6 сентября подписал контракт на три месяца, но не успел повоевать, потому что уже 7 сентября его подразделение разбили украинские войска.

Задержанного передадут СБУ для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер.