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Факты / Україна / Общество

McDonald’s открывает рестораны сети на правом берегу Киева: когда и адреса

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
mcdonald's
Фото: Depositphotos

Со вторника, 27 сентября, сеть ресторанов McDonald’s запустит еще семь заведений в Киеве.

По информации издания The Village Украина, они также будут работать пока на доставку.

Откроются заведения сети по следующим адресам:

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  • улица Теодора Драйзера, 4
  • Вышгородская улица, 33-А
  • улица Большая Васильковская, 22
  • проспект Броварской, 27
  • проспект Академика Палладина, 7-А
  • проспект Леся Курбаса, 19-А
  • проспект Оболонский, 26-А

Рестораны McDonald’s не работали в Украине с 24 февраля по соображениям безопасности. 11 августа в компании заявили, что работу некоторых заведений в Киеве и на западе Украины будут возобновлять поэтапно.

С 20 сентября McDonald’s открыл три ресторана на левом берегу Киева, но они работали только на доставку.

Ранее в сети появилось меню заведения по обновленным ценам. Стоимость любимых блюд в сети McDonald’s стала выше, чем до полномасштабного вторжения России.

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Источник: The Village Украина

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