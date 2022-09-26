McDonald’s открывает рестораны сети на правом берегу Киева: когда и адреса
Фото: Depositphotos
Со вторника, 27 сентября, сеть ресторанов McDonald’s запустит еще семь заведений в Киеве.
По информации издания The Village Украина, они также будут работать пока на доставку.
Откроются заведения сети по следующим адресам:
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- улица Теодора Драйзера, 4
- Вышгородская улица, 33-А
- улица Большая Васильковская, 22
- проспект Броварской, 27
- проспект Академика Палладина, 7-А
- проспект Леся Курбаса, 19-А
- проспект Оболонский, 26-А
Рестораны McDonald’s не работали в Украине с 24 февраля по соображениям безопасности. 11 августа в компании заявили, что работу некоторых заведений в Киеве и на западе Украины будут возобновлять поэтапно.
С 20 сентября McDonald’s открыл три ресторана на левом берегу Киева, но они работали только на доставку.
Ранее в сети появилось меню заведения по обновленным ценам. Стоимость любимых блюд в сети McDonald’s стала выше, чем до полномасштабного вторжения России.
Источник: The Village Украина