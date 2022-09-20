Сентябрь, 20 в 16:03

Сегодня, 20 сентября, в Киеве возобновили работу первые три ресторана сети McDonald’s. Это событие вызвало большой ажиотаж среди украинцев, которые соскучились по легендарному фастфуду.

Именно поэтому уже через 20 минут после открытия ресторанов у службы доставки Glovo закончились свободные курьеры, а в сети появились перекупщики, которые решили продавать фастфуд на OLX.

Факты ICTV собрали подборку шуток и мемов о первом дне работы McDonald’s в Киеве.

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Что касается перекупщиков, то на сервисе купли/продажи OLX можно найти несколько объявлений о доставке еды из McDonald’s.

Украинцы готовы доставлять фастфуд даже по Новой почте. В среднем цена на доставку с левого берега составляет 200 грн. За каждый дополнительный километр от заведения до вашего дома придется доплатить 18 грн.

Напомним, что с 20 сентября рестораны McDonald’s работают только на доставку, а залы, экспресс-окна и Макдрайв откроются в октябре.

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на Западе страны. Кстати, в сети появилось меню ресторанов McDonald’s c новыми ценами.

Фото: Liga.net