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Факти / Україна / Суспільство

McDonald’s відкриває ресторани мережі на правому березі Києва: коли і адреси

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
mcdonald's
Фото: Depositphotos

З вівторка, 27 вересня, мережа ресторанів McDonald’s запустить ще сім закладів у Києві.

За інформацією видання The Village Україна, вони також працюватимуть поки що на доставку.

Відкриються заклади мережі за такими адресами:

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  • вулиця Теодора Драйзера, 4
  • вулиця Вишгородська, 33-А
  • вулиця Велика Васильківська, 22
  • проспект Броварський, 27
  • проспект Академіка Палладіна, 7-А
  • проспект Леся Курбаса, 19-А
  • проспект Оболонський, 26-А

Ресторани McDonald’s не працювали в Україні з 24 лютого з міркувань безпеки. 11 серпня в компанії заявили, що роботу деяких закладів у Києві й на заході України відновлюватимуть поетапно.

З 20 вересня McDonald’s відкрив три ресторани на лівому березі Києва, але вони працювали лише на доставку.

Раніше у мережі з’явилося меню закладу з оновленими цінами. Вартість улюблених страв у мережі McDonald’s стала вищою, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

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Меню можемо доставити Новою поштою: як у мережі реагують на перший день роботи McDonald’s

Джерело: The Village Україна

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