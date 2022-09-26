McDonald’s відкриває ресторани мережі на правому березі Києва: коли і адреси
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З вівторка, 27 вересня, мережа ресторанів McDonald’s запустить ще сім закладів у Києві.
За інформацією видання The Village Україна, вони також працюватимуть поки що на доставку.
Відкриються заклади мережі за такими адресами:
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- вулиця Теодора Драйзера, 4
- вулиця Вишгородська, 33-А
- вулиця Велика Васильківська, 22
- проспект Броварський, 27
- проспект Академіка Палладіна, 7-А
- проспект Леся Курбаса, 19-А
- проспект Оболонський, 26-А
Ресторани McDonald’s не працювали в Україні з 24 лютого з міркувань безпеки. 11 серпня в компанії заявили, що роботу деяких закладів у Києві й на заході України відновлюватимуть поетапно.
З 20 вересня McDonald’s відкрив три ресторани на лівому березі Києва, але вони працювали лише на доставку.
Раніше у мережі з’явилося меню закладу з оновленими цінами. Вартість улюблених страв у мережі McDonald’s стала вищою, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.
Джерело: The Village Україна