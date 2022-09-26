McDonald’s відкриває ресторани мережі на правому березі Києва: коли і адреси

Вересень, 26 в 13:03

З вівторка, 27 вересня, мережа ресторанів McDonald’s запустить ще сім закладів у Києві.

За інформацією видання The Village Україна, вони також працюватимуть поки що на доставку.

Відкриються заклади мережі за такими адресами:

Зараз дивляться

вулиця Теодора Драйзера, 4

вулиця Вишгородська, 33-А

вулиця Велика Васильківська, 22

проспект Броварський, 27

проспект Академіка Палладіна, 7-А

проспект Леся Курбаса, 19-А

проспект Оболонський, 26-А

Ресторани McDonald’s не працювали в Україні з 24 лютого з міркувань безпеки. 11 серпня в компанії заявили, що роботу деяких закладів у Києві й на заході України відновлюватимуть поетапно.

З 20 вересня McDonald’s відкрив три ресторани на лівому березі Києва, але вони працювали лише на доставку.

Раніше у мережі з’явилося меню закладу з оновленими цінами. Вартість улюблених страв у мережі McDonald’s стала вищою, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: The Village Україна