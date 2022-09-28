Сентябрь, 27 в 23:01

На территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, власти обеспечат жителей бесплатной древесиной.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующую инициативу Минреинтеграции сегодня поддержал Кабинет министров, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.

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– Расходы на закупку и доставку древесины областным военным администрациям компенсируют путем перераспределения субвенции из государственного бюджета, – отметили в министерстве.

Согласно изменениям, областные военные администрации Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей получили возможность обеспечить население древесиной на период отопительного сезона.

В министерстве добавили, что распределение субвенции планируется осуществлять пропорционально, согласно предоставленным областными военными администрациями предложениям.

Реализация проекта будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в объеме 562,5 млн грн.