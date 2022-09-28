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Факти / Україна / Суспільство

Українцям нададуть безкоштовні дрова для обігріву оселі: хто їх отримає

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
дерево, опалення

На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безкоштовною деревиною.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідну ініціативу Мінреінтеграції сьогодні підтримав Кабінет міністрів, видавши розпорядження про перерозподіл коштів і схваливши відповідні розрахунки.

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– Витрати на закупівлю та доставлення деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенції з державного бюджету, – зазначили у міністерстві.

Згідно зі змінами, обласні військові адміністрації Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей отримали можливість забезпечити населення деревиною на період опалювального сезону.

У міністерстві додали, що розподіл субвенції планується здійснювати пропорційно, відповідно до наданих обласними військовими адміністраціями пропозицій.

Реалізація проєкту буде здійснюватися в межах видатків, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, в обсязі 562,5 млн грн.

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