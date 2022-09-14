Закупает газ, уголь, древесину и электрогенераторы: как Украина готовится к самому сложному отопительному сезону

Сентябрь, 14 в 17:16

Украина готовится к самому сложному отопительному сезону, поэтому накапливает газ, уголь и древесину и закупает электрогенераторы.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что к началу октября в хранилищах будет накоплено 15,5 млрд куб. м газа. Плюс есть договоренности со США о выделении 2 млрд куб. газа.

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– Это позволит нам стабильно, что касается обеспечения газом, пройти отопительный сезон, – сказал он.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина ведет подготовку относительно обеспечения углем.

— На данный момент в целом Украина имеет 2,2 млн тонн угля, это самые большие запасы за последние годы. Мы понимаем, что к началу отопительного сезона мы доберем до 2,5 млн тонн. Это максимальная способность хранения складов Украины, – добавил премьер.

Шмыгаль также сообщил, что активно накапливаются и альтернативные виды топлива, например, древесина.

– Укрзализныця накапливает, Гослесагентство накапливает, то есть мы увеличили соответствующие запасы почти на 1,5 млн кубов дров. То есть к октябрю у нас должно быть накоплено порядка 7 млн кубов дров. Для того чтобы мы могли в тех регионах, где будут разбиты объекты энергетической инфраструктуры, использовать этот уже необычный для цивилизованного мира вид энергоресурсов, — пояснил глава правительства.

Также Шмыгаль сказал, что Украина принимает меры по защите энергетических подстанций, закупает электрогенераторы – более 1,5 тыс. единиц. При этом завозится электроэнергетическое оборудование, чтобы обеспечить скорейшее восстановление разрушенных энергетических объектов.