Сентябрь, 28 в 8:44

С 1 октября украинцы будут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение бытового топлива и сжиженного газа по новым механизмам.

Согласно постановлению Кабинета министров №104, выплаты будут производиться через органы Пенсионного фонда Украины. Такое решение приняли, чтобы выплачивать льготы гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной войны.

Все, кто имеет право на субсидию, продолжат ее получать на местах временного проживания.

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Те, кому уже поступают выплаты, изменения механизма на себе не ощутят. Граждане будут получать субсидию на карточные счета или через Укрпочту.

Кроме того, согласно постановлению до 1 декабря будет действовать переходный период, в течение которого органы социальной защиты населения будут начислять субсидии и льготы. После этого такие функции также перейдут к органам Пенсионного фонда Украины.

Напомним, на портале Дія можно быстро и легко оформить жилищную субсидию. Для этого не нужно идти в Центр предоставления админуслуг, писать заявление, приносить документы и ксерокопии. Все можно сделать онлайн.

Подробную инструкцию, как оформить субсидию в Дії – смотрите в нашем материале.