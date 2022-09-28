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Факти / Україна / Суспільство

Українці з 1 жовтня отримуватимуть субсидії за новими правилами – що зміниться

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Українці з 1 жовтня отримуватимуть субсидії за новими правилами – що зміниться
Фото: Depositphotos

Із 1 жовтня українці отримуватимуть субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання побутового палива і скрапленого газу за новими механізмами.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №104, виплати відбуватимуться через органи Пенсійного фонду України. Таке рішення ухвалили, щоб виплачувати пільги громадянам, які були вимушені покинути свої домівки через повномасштабну війну.

Усі, хто мають право на субсидію, продовжать ї отримувати на місцях тимчасового проживання.

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Ті, кому вже надходять виплати, зміни механізму на собі не відчують. Громадяни отримуватимуть субсидію на карткові рахунки чи через Укрпошту.

Крім того, згідно з постановою, до 1 грудня діятиме перехідний період, протягом якого органи соціального захисту населення нараховуватимуть субсидії та пільги. Після цього такі функції також перейдуть до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, на порталі Дія можна швидко та легко оформити житлову субсидію. Для цього не потрібно йти у Центр надання адмінпослуг, писати заяву, приносити документи та ксерокопії. Усе можна зробити онлайн.

Детальну інструкцію, як оформити субсидію у Дії – дивіться у нашому матеріалі.

Джерело: КМДА
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