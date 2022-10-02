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Факты / Україна / Общество

Добавляю интригу: Резников анонсировал еще один пакет помощи от партнеров

Юля Захарченко, редактор ленты
Добавляю интригу: Резников анонсировал еще один пакет помощи от партнеров
Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Алексей Резников анонсировал “хорошую новость”, которая будет связана с еще одним пакетом помощи от партнеров Украины. Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– Как вы знаете, недавно был объявлен пакет помощи. И я жду, и добавляю интригу, мы с вами на следующей неделе услышим еще один интересный пакет от наших партнеров. Поэтому с хорошей новостью, – заверил глава Минобороны Украины.

Резников отметил, что Украина может заказать определенное вооружение по программе ленд-лиза только после принятия политического решения о возможности поставки оружия.

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— Ленд-лиз означает больше финансового ресурса на оружие, которое мы получаем от наших партнеров, в этом случае от США. Это политическое решение давать именно это оружие нам. Не просто дать. Надо дать к ней систему обслуживания, ремонта, инженеров, чертежей и многое другое. Партнеры взвешенно подходят к принятию каждого решения. С пониманием, что это не будет одноразовое действие, и это есть на складах, у производителей и партнеров, – рассказал министр.

Глава МО заверил, что Украина овладела более 300 стандартами НАТО за шесть месяцев полномасштабной войны, среди которых артсистемы 155 калибра, MLRS, зенитные установки Gepard и другое вооружение.

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