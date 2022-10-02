Октябрь, 01 в 21:26

За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а от псевдореферендумов России на временно оккупированных территориях уже не осталось ни следа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 1 октября.

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– А что же тогда псевдореферендум? Это что, какие-нибудь две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское? Украинское движение будет продолжаться, – заверил президент.

По его словам, украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия, однако уже нет и следа от псевдореферендума.

– Для Украины это логично. А для врага таких “нестыковочек” будет все больше и больше. Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года. Там будет наш флаг, – заявил Зеленский.

Еще больше голосов в мире присоединились к осуждению псевдореферендумов и попытке аннексии Россией территории Украины, отметил глава государства. Уже есть десятки заявлений, четко поддерживающих Украину и международное право, осуждая Россию за очередной агрессивный шаг.

Россия нарушает цели и принципы ООН, Устав ООН, а псевдореферендумы и попытка аннексии не имеют какой-либо юридической силы. И у России нет права вето, которое может остановить или отменить это понимание мира, считает президент Украины.