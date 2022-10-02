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Факти / Україна / Суспільство

Додаю інтригу: Резніков анонсував ще один пакет допомоги від партнерів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Додаю інтригу: Резніков анонсував ще один пакет допомоги від партнерів
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував “хорошу новину”, яка буде пов’язана ще з одним пакетом допомоги від партнерів України. Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Як ви знаєте, нещодавно було оголошено пакет допомоги. І я чекаю, і додаю інтригу, ми з вами на наступному тижні почуємо про ще один цікавий пакет від наших партнерів. Тому з хорошою новиною, – запевнив глава Міноборони України.

Резніков зазначив, що Україна може замовити певне озброєння за програмою лендлізу лише після ухвалення політичного рішення про можливість постачання зброї.

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– Лендліз означає більше фінансового ресурсу на ту зброю, яку ми отримуємо від наших партнерів, в цьому випадку від США. Це політичне рішення давати саме цю зброю нам. Не просто дати. Треба дати до неї систему обслуговування, ремонту, інженерів, креслень і багато іншого. Партнери зважено підходять до ухвалення кожного рішення. З розумінням, що це не буде одноразова дія, і це є на складах, у виробників та партнерів, – розповів міністр.

Глава МО запевнив, що Україна опанувала понад 300 стандартів НАТО за шість місяців повномасштабної війни, серед яких артсистеми 155 калібру, MLRS, зенітні установки Gepard та інше озброєння.

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