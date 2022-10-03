Жителі звільненого Лиману зі сльозами на очах зустрічають ЗСУ: зворушливі кадри

Жовтень, 03 в 14:17

У зачищеному від російських військ Лимані Донецької області жителі населеного пункту зі сльозами радості зустрічають визволителів.

– Все буде добре, не хвилюйтеся! – каже військовий ЗСУ двом пенсіонеркам, які вийшли назустріч українським захисникам.

Раніше журналіст німецького видання Bild, який відвідав Лиман після звільнення, розповів, що на його вулицях лежать загиблі російські солдати, проте й місцевих жителів тут майже немає – це як місто-привид.

Зараз дивляться

За його словами, у місті майже все зруйновано, на блокпостах досі лежать старі російські пропагандистські газети за 22 вересня з рекламою псевдореферендуму.

До Лиману ще нікого не пускають, тому що тут все ще небезпечно.

Фото: Лиман міськрада