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Факти / Україна / Суспільство

Жителі звільненого Лиману зі сльозами на очах зустрічають ЗСУ: зворушливі кадри

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Лиман міськрада

У зачищеному від російських військ Лимані Донецької області жителі населеного пункту зі сльозами радості зустрічають визволителів.

– Все буде добре, не хвилюйтеся! – каже військовий ЗСУ двом пенсіонеркам, які вийшли назустріч українським захисникам.

Раніше журналіст німецького видання Bild, який відвідав Лиман після звільнення, розповів, що на його вулицях лежать загиблі російські солдати, проте й місцевих жителів тут майже немає – це як місто-привид.

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За його словами, у місті майже все зруйновано, на блокпостах досі лежать старі російські пропагандистські газети за 22 вересня з рекламою псевдореферендуму.

До Лиману ще нікого не пускають, тому що тут все ще небезпечно.

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Фото: Лиман міськрада

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