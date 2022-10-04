Жовтень, 04 в 17:23

Згідно Міжнародного гуманітарного права, існує цілий список зброї, яку не можна використовувати під час війни.

Заборона стосується й інших засобів, які застосовують збройні сили у війні для перемоги над супротивником.

Які види зброї забороняє використовувати МГП – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Яку зброю і засоби ведення війни забороняє МГП:

Запальні та розривні кулі. Їх характеризує низька пробивна дія, однак якщо ця куля влучить у тіло без бронежилета, вона завдасть великих пошкоджень в м’яких тканинах. Саме тому такий вид боєприпасів МГП визнає негуманним. Це стосується також куль, які перевертаються або сплющуються в тілі людини.

МГП забороняє снаряди масою до 400 г, розривні або з вибуховою (запалювальною) речовиною.

Заборона стосується й хімічної зброї. Не можна використовувати отруйні, задушливі та інші гази, рідини й процеси.

Під забороною – біологічна і токсична зброя.

Будь-який вид зброї, дія якої полягає в завданні ураження осколками. Це можуть бути маленькі пластмасові шматки, дерев’яні шматочки або скло, які нереально виявити у тілі навіть під рентгенівськими променями.

МГП забороняє використання лазерної зброї, яку призначають для сліпоти людини, яка не користується оптичними приладами.

Під забороною – негативний вплив на природу, який несе тривалі й надмірні наслідки щодо шкоди для неї.

Заборонено використовувати міни-пастки проти цивільного населення.

Яку зброю забороняє МГП: чи можна використовувати ядерну

МГП забороняє або дозволяє в обмеженому застосуванні запалювальні засоби проти цивільних людей (об’єктів, лісів та іншого рослинного покрову).

Конвенції гуманітарного право забороняють як застосування, так і виробництво відповідних видів зброї.

Згідно із конвенціями, усі наявні запаси хімічної та біологічної зброї мають бути знищені в обумовлені терміни.

У міжнародному праві прямої заборони на застосування ядерної зброї немає.

Саме тому ядерні держави обґрунтовують правомірність її використання задля здійснення права на колективну й індивідуальну самооборону під час ядерного удару у відповідь.

Однак в МГП прописані певні норми про заборону засобів і методів ведення війни, які спричиняють надмірні руйнації та мають не вибіркову дію, норми про захист цивільного населення під час війни тощо, положення яких непрямим чином можуть бути застосовані й до ядерної зброї.

Тому вважають обґрунтованим належність ядерної зброї до заборонених засобів і методів ведення війни.