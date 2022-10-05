Октябрь, 05 в 8:46

В Харьковской области украинские военные и полицейские чуть ли не каждый день обнаруживают российских военных, потерявшихся в местных лесах. Также правоохранители продолжают задерживать потенциальных коллаборантов.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, украинские силовики за сутки могут задержать даже 40 человек, которых потом передают в органы СБУ.

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Также известны имена людей, которые выполняли организационные функции в оккупационных администрациях многих городов Украины.

— У нас есть достаточно развернутая информация о тех, кто сотрудничал с врагом; кто совершал преступления в отношении своих земляков. У нас много случаев, когда люди подвергали пыткам своих односельчан… Мы расследуем каждое преступление и виновных привлечем к ответственности, — рассказал Енин.

Он подчеркнул, что удается задерживать даже предателей, которые сбежали вместе с оккупационными войсками.

Что касается самих российских военных, то, по словам Евгения Енина, в Харьковской области чуть ли не каждый день удается их обнаруживать. Захватчики скрываются в лесах, однако из-за голода вынуждены выходить к людям.

— Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД, — отметил Евгений Енин.

Таким образом, оккупанты пополняют обменный фонд.