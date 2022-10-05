Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

На Харьковщине почти ежедневно обнаруживают заблудших в лесу оккупантов — Енин

Марта Бондаренко, редактор ленты
На Харьковщине почти ежедневно обнаруживают заблудших в лесу оккупантов — Енин
Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области украинские военные и полицейские чуть ли не каждый день обнаруживают российских военных, потерявшихся в местных лесах. Также правоохранители продолжают задерживать потенциальных коллаборантов.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, украинские силовики за сутки могут задержать даже 40 человек, которых потом передают в органы СБУ.

Сейчас смотрят

Также известны имена людей, которые выполняли организационные функции в оккупационных администрациях многих городов Украины.

— У нас есть достаточно развернутая информация о тех, кто сотрудничал с врагом; кто совершал преступления в отношении своих земляков. У нас много случаев, когда люди подвергали пыткам своих односельчан… Мы расследуем каждое преступление и виновных привлечем к ответственности, — рассказал Енин.

Он подчеркнул, что удается задерживать даже предателей, которые сбежали вместе с оккупационными войсками.

Читайте
У людей сломаны челюсти и отрезаны гениталии: Енин рассказал о зверствах оккупантов на Харьковщине

Что касается самих российских военных, то, по словам Евгения Енина, в Харьковской области чуть ли не каждый день удается их обнаруживать. Захватчики скрываются в лесах, однако из-за голода вынуждены выходить к людям.

— Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД, — отметил Евгений Енин.

Таким образом, оккупанты пополняют обменный фонд.

Источник: МВД
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка