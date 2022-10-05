Жовтень, 05 в 8:46

На Харківщині українські військові та поліцейські мало не щодня знаходять російських військових, які загубилися у місцевих лісах. Також правоохоронці продовжують затримувати потенційних колаборантів.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

За його словами, українські силовики за добу можуть затримати навіть 40 осіб, яких передають до органів СБУ.

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Також відомі імена тих людей, які виконували організаційні функції в окупаційних адміністраціях багатьох міст України.

– Ми маємо досить розгорнуту інформацію про тих, хто співпрацював із ворогом; хто вчиняв злочини щодо своїх земляків. Ми маємо багато випадків, коли люди катували своїх односельців… Ми розслідуємо кожен злочин і винних притягнемо до відповідальності, – розповів Єнін.

Він наголосив, що вдається затримувати навіть тих зрадників, які втекли разом із окупаційними військами.

Щодо самих російських військових, то за словами Євгена Єніна, на Харківщині ледь не щодня вдається їх виявляти. Загарбники переховуються в лісах, проте через голод змушені виходити до людей.

– Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС, – зазначив Євген Єнін.

Таким чином окупанти поповнюють обмінний фонд.