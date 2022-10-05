Октябрь, 05 в 18:46

Соединенные Штаты активно поддерживают Украину и предоставляют современное вооружение, чтобы ВСУ могли оказывать достойное сопротивление нашествию оккупантов.

Неоднократно в пакеты помощи от США попадали ракеты GMLRS, которые применяются в реактивных системах залпового огня MLRS и HIMARS.

Что известно о ракетах GMLRS и каковы их технические характеристики — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Что такое GMLRS

Это семейство американских управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм. Эти высокоточные ракеты имеют дальность полета до 70 км и точность в несколько метров.

Еще в 1944 году американская компания Lockheed Martin начала работать над разработкой высокоточной ракеты, которую можно запускать из реактивных систем залпового огня.

Работа заключалась в создании высокоточной версии реактивного снаряда M26 с кассетной боевой частью.

Первый полностью управляемый испытательный пуск реактивного снаряда XM30 произошел в мае 1998 года. А окончательные испытания были успешно завершены в декабре 2002 года. Ровно через два года завершились и эксплуатационные испытания.

В начале 2000-х годов армия США заказала разработку высокоточного снаряда с 90-килограммовой фугасной боевой частью, который должен был взять на себя большинство задач и получил индекс М31.

М31 — производная от M30 с единственной осколочно-фугасной боевой частью массой около 90 кг. Этот реактивный снаряд можно использовать в городской и гористой местности.

Именно GMLRS М31 является основной для HIMARS. Ракета оснащается лишь 90-килограммовой осколочно-фугасной боевой частью, но высокая точность дает максимальный эффект этого боеприпаса.

GMLRS имеет небольшое, но мощное семейство:

М30 — минимальная эффективная дальность действия около 10 км, максимальная — около 60 км

— минимальная эффективная дальность действия около 10 км, максимальная — около 60 км М30А1 — альтернативная боеголовка управляемой GMLRS. В отличие от M30, боеприпасы заменены специальными шариками для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов

— альтернативная боеголовка управляемой GMLRS. В отличие от M30, боеприпасы заменены специальными шариками для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов М30А2 — несет около 90 кг осколочной сборки, наполненной взрывчатым веществом. При взрыве достаточно эффективна на большой площади и неточности обнаружения цели

— несет около 90 кг осколочной сборки, наполненной взрывчатым веществом. При взрыве достаточно эффективна на большой площади и неточности обнаружения цели М31 — реактивный снаряд, имеющий две модификации: M31A1 и M31A2

M31A1 — это усовершенствованная версия M31 с многорежимным детонатором, способным на мощный воздушный взрыв.

M31A2 — модификация M31A1 с пониженным уровнем побочных потерь.

Разработки продолжают совершенствоваться. Например, разработка ER GMLRS имеет дальность полета до 150 км и лучшую маневренность благодаря переносу рулей в хвостовую часть.

Особенности GMLRS

В частности, сама ракета имеет три варианта подрыва — контактный, отсроченный и воздушный.

Последний предназначен для уничтожения противника на открытых позициях. Во время воздушного подрыва все обломки и энергия взрыва поражают именно цель, а не уходят в землю.

Боевая частица GMLRS вызывает большое количество обломков, которые могут ранить и уничтожить технику и живую силу врага.

Ракету не просто так называют высокоточной и надежной. Точность GMLRS доказана на уровне трехметрового отклонения.

GMLRS может поражать и цели в непосредственной близости к собственным подразделениям. Такая высокая точность была продемонстрирована в Афганистане.

Характеристики GMLRS

Ракеты устойчивы и могут работать в любых погодных условиях.

Высокая точность и надежность.

Снаряды применяются в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Минимальная дальность действия — 10 км .

. Максимальная дальность действия — до 150 км (зависит от модификации).

(зависит от модификации). Оснащены боевой частью — до 90 кг.

Имеют три варианта подрыва.

Фото: US Army