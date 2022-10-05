Высокоточные американские ракеты GMLRS: особенности и характеристики
Соединенные Штаты активно поддерживают Украину и предоставляют современное вооружение, чтобы ВСУ могли оказывать достойное сопротивление нашествию оккупантов.
Неоднократно в пакеты помощи от США попадали ракеты GMLRS, которые применяются в реактивных системах залпового огня MLRS и HIMARS.
Что известно о ракетах GMLRS и каковы их технические характеристики — смотрите в материале Фактов ICTV.
Что такое GMLRS
Это семейство американских управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм. Эти высокоточные ракеты имеют дальность полета до 70 км и точность в несколько метров.
Еще в 1944 году американская компания Lockheed Martin начала работать над разработкой высокоточной ракеты, которую можно запускать из реактивных систем залпового огня.
Работа заключалась в создании высокоточной версии реактивного снаряда M26 с кассетной боевой частью.
Первый полностью управляемый испытательный пуск реактивного снаряда XM30 произошел в мае 1998 года. А окончательные испытания были успешно завершены в декабре 2002 года. Ровно через два года завершились и эксплуатационные испытания.
В начале 2000-х годов армия США заказала разработку высокоточного снаряда с 90-килограммовой фугасной боевой частью, который должен был взять на себя большинство задач и получил индекс М31.
М31 — производная от M30 с единственной осколочно-фугасной боевой частью массой около 90 кг. Этот реактивный снаряд можно использовать в городской и гористой местности.
Именно GMLRS М31 является основной для HIMARS. Ракета оснащается лишь 90-килограммовой осколочно-фугасной боевой частью, но высокая точность дает максимальный эффект этого боеприпаса.
GMLRS имеет небольшое, но мощное семейство:
- М30 — минимальная эффективная дальность действия около 10 км, максимальная — около 60 км
- М30А1 — альтернативная боеголовка управляемой GMLRS. В отличие от M30, боеприпасы заменены специальными шариками для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов
- М30А2 — несет около 90 кг осколочной сборки, наполненной взрывчатым веществом. При взрыве достаточно эффективна на большой площади и неточности обнаружения цели
- М31 — реактивный снаряд, имеющий две модификации: M31A1 и M31A2
M31A1 — это усовершенствованная версия M31 с многорежимным детонатором, способным на мощный воздушный взрыв.
M31A2 — модификация M31A1 с пониженным уровнем побочных потерь.
Разработки продолжают совершенствоваться. Например, разработка ER GMLRS имеет дальность полета до 150 км и лучшую маневренность благодаря переносу рулей в хвостовую часть.
Особенности GMLRS
В частности, сама ракета имеет три варианта подрыва — контактный, отсроченный и воздушный.
Последний предназначен для уничтожения противника на открытых позициях. Во время воздушного подрыва все обломки и энергия взрыва поражают именно цель, а не уходят в землю.
Боевая частица GMLRS вызывает большое количество обломков, которые могут ранить и уничтожить технику и живую силу врага.
Ракету не просто так называют высокоточной и надежной. Точность GMLRS доказана на уровне трехметрового отклонения.
GMLRS может поражать и цели в непосредственной близости к собственным подразделениям. Такая высокая точность была продемонстрирована в Афганистане.
Характеристики GMLRS
- Ракеты устойчивы и могут работать в любых погодных условиях.
- Высокая точность и надежность.
- Снаряды применяются в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.
- Минимальная дальность действия — 10 км.
- Максимальная дальность действия — до 150 км (зависит от модификации).
- Оснащены боевой частью — до 90 кг.
- Имеют три варианта подрыва.
Фото: US Army