Жовтень, 05 в 18:46

Сполучені Штати активно підтримують Україну та надають сучасне озброєння, аби ЗСУ могли давати гідний опір навалі окупантів.

Неодноразово у пакети допомоги від США потрапляли ракети GMLRS, які застосовуються в реактивних системах залпового вогню MLRS та HIMARS.

Що відомо про ракети GMLRS та які їхні технічні характеристики – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке GMLRS

Це сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм. Ці високоточні ракети мають дальність польоту до 70 км та точність у декілька метрів.

Ще 1944 року американська компанія Lockheed Martin почала працювати над розробкою високоточної ракети, яку можна запускати з реактивних систем залпового вогню.

Робота полягала у створенні високоточної версії реактивного снаряда M26 з касетною бойовою частиною.

Перший повністю керований випробувальний пуск реактивного снаряда XM30 стався в травні 1998 року. А остаточні випробування були успішно завершені у грудні 2002 року. Рівно через два роки завершились і експлуатаційні випробування.

На початку 2000-х років армія США замовила розробку високоточного снаряда із 90-кілограмовою фугасною бойовою частиною, який мав взяти на себе більшість завдань та отримав індекс M31.

М31 – похідна від M30 з єдиною осколково-фугасною бойовою частиною масою близько 90 кг. Цей реактивний снаряд можна використовувати у міській та гористій місцевості.

Саме GMLRS М31 є основною для HIMARS. Ракета оснащується лише 90-кілограмовою осколко-фугасною бойовою частиною, але висока точність дає максимальний ефект цього боєприпаса.

GMLRS має невелике, проте потужне сімейство:

М30 – мінімальна ефективна дальність дії близько 10 км, максимальна – близько 60 км.

– мінімальна ефективна дальність дії близько 10 км, максимальна – близько 60 км. М30А1 – альтернативна боєголовка керованої GMLRS. На відміну від M30, боєприпаси замінені спеціальними кульками для ураження площі без нерозірваних боєприпасів.

– альтернативна боєголовка керованої GMLRS. На відміну від M30, боєприпаси замінені спеціальними кульками для ураження площі без нерозірваних боєприпасів. М30А2 – несе близько 90 кг осколкової збірки, наповненої вибуховою речовиною. Під час вибуху доволі ефективна за великої площі та неточності виявлення цілі.

– несе близько 90 кг осколкової збірки, наповненої вибуховою речовиною. Під час вибуху доволі ефективна за великої площі та неточності виявлення цілі. М31 – реактивний снаряд, що має дві модифікації: M31A1 та M31A2.

M31A1 – вдосконалена версія M31 з багаторежимним детонатором, спроможним на потужний повітряний вибух.

M31A2 – модифікація M31A1 зі зниженим рівнем побічних втрат.

Розробки продовжують вдосконалюватись. Наприклад, розробка ER GMLRS має дальність польоту до 150 км та кращу маневреність завдяки перенесенню рулів у хвостову частину.

Особливості GMLRS

Зокрема, сама ракета має три варіанти підриву – контактний, відтермінований та повітряний.

Останній призначений для знищення противника на відкритих позиціях. Під час повітряного підриву усі уламки та енергія вибуху вражають саме ціль, а не йдуть у землю.

Бойова частина GMLRS спричиняє велику кількість уламків, які можуть знищити техніку та живу силу ворога.

Ракету не просто так називають високоточною та надійною. Точність GMLRS доведена на рівні триметрового відхилення.

GMLRS може вражати і цілі безпосередньо поблизу власних підрозділів. Така висока точність була продемонстрована у Афганістані.

Характеристики GMLRS

Ракети стійкі та можуть працювати в будь-яких погодних умовах.

Висока точність і надійність.

Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS .

та . Мінімальна дальність дії – 10 км.

Максимальна дальність дії – до 150 км (залежить від модифікації).

Оснащені бойовою частиною – до 90 кг.

Мають три варіанти підриву.

Фото: US Army