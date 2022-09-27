Сентябрь, 27 в 0:55

На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин возобновил тактику ядерного шантажа и снова пригрозил применением ядерного оружия в случае “угрозы территориальной целостности” РФ.

По данным СМИ, на Западе мало верят, что Россия пойдет на такой шаг. Однако все равно готовятся и разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств: если Путин все же прибегнет к ядерной атаке на Украину.

В США подчеркивают, что относятся крайне серьезно к ядерному шантажу Кремля и уже наработали план действий. Кроме того, Вашингтон неоднократно в частном порядке предупреждал Москву о катастрофических последствиях для РФ и подготовке жесткого ответа на применение ядерного оружия.

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Эксперты предполагают, что шантаж Путина, скорее всего, является блефом.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на сдерживающие шаги партнеров, однако не исключает угрозы.

Факты ICTV расспросили экспертов, какими могут быть сценарии Кремля относительно Украины в случае провала мобилизации или если она окажется неэффективной. И может ли Кремль в таком случае прибегнуть к ядерным ударам, атакам на критическую инфраструктуру или применению химического оружия.

Ядерный удар

• Существует ли угроза

Как отметил в комментарии Фактам ICTV военный эксперт Олег Жданов, пока еще рано говорить о сценариях на случай провала мобилизации в России. В Кремле пока не осознали, что призыв десятков тысяч плохо подготовленных и немотивированных солдат ничего не изменит на фронте.

В то же время, уже можно констатировать, что объявление мобилизации в РФ, даже частичной, сдвинуло с мертвой точки необратимые процессы противостояния в российском обществе. И это, по мнению эксперта, может привести к потере власти Путиным.

Олег Жданов предполагает, что Путин может гипотетически использовать тактическое ядерное оружие.

– Тактическое ядерное оружие – это оружие наименьшей мощности, которое есть сегодня среди ядерных боезарядов. Оно предназначено для уничтожения отдельных объектов или скопления войск, или глубоко эшелонированной обороны противника. У нас такого нет, наши войска не скапливаются. Он (Путин, – Ред.) может чисто политически применить ядерное оружие, допустим, для того, чтобы продемонстрировать, что это не блеф. Но ответ на такое применение будет очень жестким даже со стороны колеблющихся: поддерживать РФ или не поддерживать. Потому что никто сегодня не хочет, чтобы начался ядерный апокалипсис в мире, – отметил Жданов.

Не исключает эксперт и того, что кремлевский диктатор блефует, пытаясь в очередной раз запугать мир.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, в свою очередь, объяснил Фактам ICTV, что Москва будет пытаться затягивать войну в надежде, что со временем удастся мобилизовать дополнительные силы для повторных контратак. А ядерный шантаж Кремля может продолжаться до окончания войны.

– Думаю, этот ядерный шантаж будет продолжаться столько, сколько будет длиться война. Постоянные угрозы оружием массового поражения свидетельствуют о том, что они проигрывают, что это уже агония, и они не уверены в своих силах. В дальнейшем эта риторика, думаю, будет накаляться до поражения России. Мы увидим очередной всплеск этой агрессивной истерии где-то с 28 по 30 сентября. Приблизительно в этот период планируется обращение Путина (о “присоединении” к РФ временно оккупированных территорий Украины после псевдореферендумов, — Ред.), — рассказал Мусиенко.

Как известно, тротиловый эквивалент “тактических” боезарядов стартует с менее одной килотонны. В то же время, по данным экспертов ICAN (Международной кампании по запрету ядерного оружия), так называемое “тактическое” ядерное оружие обычно имеет взрывную мощность 10-100 килотонн. К примеру, бомба, разрушившая японский город Хиросима в 1945 году, имела взрывную мощность 15 килотонн.

Стратегическое ядерное оружие имеет мощность в сотни килотонн и запускается с большого расстояния.

По данным Федерации американских ученых, Россия имеет около 4 477 ядерных боеголовок. Из них около 1 588 стратегических боеголовок размещены на баллистических ракетах и на базах тяжелых бомбардировщиков. А 977 стратегических боеголовок вместе с 1 912 нестратегическими хранятся в резерве.

• Где именно в Украине Кремль может применить ядерное оружие

По мнению Олега Жданова, если РФ решится на применение тактического ядерного оружия, то это, скорее всего, могут быть артиллерийские снаряды с ядерной боеголовкой, имеющие заряд наименьшей мощности. Тем самым Кремль может направить сигнал, что “не блефует” в вопросе ядерного оружия.

Если же говорить о гипотетическом ударе по какому-нибудь населенному пункту Украины, то под угрозой может оказаться любой город. В случае тактического ядерного оружия – это скорее мог бы быть небольшой город (например, в прифронтовой полосе), поскольку РФ стремилась бы нанести масштабные разрушения.

– В таком случае, если речь идет о тактическом ядерном оружии, то это может быть маленький город, что-то вроде районного центра. Зачем? Чтобы показать масштаб разрушений. Для большого города требуется большой заряд, для маленького города требуется малый заряд, чтобы его полностью разрушить. Но это будет последнее решение, которое он (Путин, – Ред.) примет в своей жизни. И он это тоже понимает, – заявил Жданов.

Эксперт добавил, что страны Запада будут всячески препятствовать такому шагу.

По мнению Александра Мусиенко, Кремль вряд ли решится применить стратегическое ядерное оружие. А тактическое гипотетически может запустить либо с временно оккупированного Крыма, либо с территории Беларуси. В то же время, эксперт уточнил, что сегодня нет информации о перемещении ядерного оружия в Беларусь. А что касается Крыма, то еще до полномасштабной войны появлялись данные, что РФ может там хранить ядерные боезаряды.

Американское издание The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома предположило, что российский диктатор Владимир Путин может устроить демонстрационный ядерный взрыв над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины. При этом пока нет доказательств того, что РФ готовится к ядерному удару.

NYT пишет, что в настоящее время власти США не считают, что Кремль готов применить ядерное оружие, учитывая жесткую реакцию Запада, а также союзников Москвы, таких как Китай и Индия.

В то же время американский журналист-расследователь Эрик Шлоссер еще летом в статье для издания The Atlantic выделял четыре гипотетических сценария ядерных ударов РФ по территории Украины:

взрыв над Черным морем, который не приведет к жертвам, но продемонстрирует, что может произойти наихудшее;

удар по бункеру политического руководства нашего государства;

удар по украинскому военному объекту (возможно, по авиабазе или военному складу), что не причинит значительного вреда гражданскому населению;

разрушение украинского города с массовыми жертвами, чтобы Украина капитулировала.

Шлоссер ссылался на общение со многими экспертами по нацбезопасности и бывшими чиновниками США.

– Хотя они расходились во мнениях по некоторым вопросам, я снова и снова слышал то же самое: риск ядерной войны сегодня выше, чем когда-либо после Карибского кризиса. А решения, которые пришлось бы принимать после ядерного удара России по Украине, беспрецедентны, — подчеркивал он.

• Возможные последствия и радиус действия ядерного удара

Как объяснил Фактам ICTV военный эксперт Олег Жданов, все зависит от мощности заряда боеголовки: чем он больше – тем больше радиус.

– Минимальный радиус для артиллерийского боеприпаса – 15 км. Речь идет о безопасном удалении собственных войск от эпицентра ядерного взрыва, – рассказал он.

А заряд в 100 мегатонн мог бы уничтожить крупный мегаполис, например, такой, как Пекин.

– В зоне поражения, где будут действовать факторы ядерного взрыва, все схемы, построенные на полупроводниках, а это на сегодняшний день абсолютно все, просто выйдут из строя раз и навсегда. Даже электродвигатель не будет работать в условиях радиоактивного загрязнения, – добавил Жданов, комментируя последствия гипотетического ядерного удара.

В то же время эксперт напомнил, что применение ядерного оружия – очень сложная многоуровневая процедура, и не факт, что она сработает в РФ сверху донизу на всех уровнях, даже если Кремль отдаст соответствующий приказ.

Следует отметить, что поражающими факторами ядерного взрыва являются: ударная волна, световое излучение, электромагнитный импульс, радиоактивное заражение местности.

В момент взрыва образуется огненный шар, а затем вверх поднимается огромный ядерный гриб. Радиус огненного шара зависит от мощности боеприпаса и высоты, на которой разорвалась ядерная бомба.

Иллюстративными в этом случае могут быть данные интерактивной карты NUKEMAP, созданной Алексом Веллерштейном – историком науки Технологического института Стивенса (США). Карта позволяет смоделировать взрыв ядерного оружия практически в любой местности.

Например, если визуализировать последствия гипотетического ядерного удара по центру Киева российской ракетой Точка-У с ядерной боеголовкой мощностью 10 килотонн, то картина будет такой:

Согласно визуализации:

Радиус огненного шара (ярко-оранжевый цвет в центре) составит 200 м.

Радиус поражения сильным взрывом – 470 м (второй круг). Могут разрушаться бетонные постройки, а смертность приблизится к 100%.

Радиус умеренного повреждения взрывом – почти километр (третий круг). Большинство жилых домов рушатся, смертельные случаи среди населения широко распространены. Высока вероятность возникновения пожаров.

Зона сильного радиационного загрязнения – 1,25 км (круг зеленого цвета). Если не находиться в укрытии, можно получить большую дозу радиации, которая, вероятно, приведет к смерти в течение месяца со дня ядерного удара. А 15% выживших могут умереть от рака.

Радиус теплового излучения – 1,41 км (круг светло-оранжевого цвета). Возможны ожоги 3 степени, серьезные рубцы или даже ампутация.

Радиус поражения легким взрывом – 2,53 км. На этом расстоянии здания также будут повреждены, в том числе повылетают стекла (круг серого цвета).

Гипотетическое количество погибших может превышать 18,9 тыс. человек, а раненых – 39 тыс. человек.

Еще ужаснее были бы последствия гипотетического удара российской ракетой Искандер-М с зарядом ядерной боеголовки 50 килотонн:

В этом случае: радиус огненного шара составит 380 м; радиус поражения мощным взрывом – 0,8 км; радиус излучения – 1,64 км; радиус умеренного повреждения взрывом – 1,69 км; радиус теплового излучения – 2,87 км; радиус поражения легким взрывом – 4,33 км.

Гипотетическое число погибших может составить 48,39 тыс. человек, а раненых – более 109 тыс. человек.

• Будет ли взрыв, если ВСУ собьют ракету с ядерным боезарядом

По словам Олега Жданова, артиллерийский снаряд с ядерным зарядом сбить фактически невозможно: на сегодняшний день нет таких средств, чтобы его перехватить.

В то же время, вполне реально сбить “тактическую” ядерную ракету. В случае, если ее собьют Вооруженные силы Украины, значительный ущерб она не нанесет.

– Если она (крылатая ракета с ядерным зарядом, – Ред.) будет сбита, то ядерного взрыва не произойдет. Будет просто распространение обломков ракеты, излучающих радиацию. Это будет некий эффект грязной бомбы. Однако не с такими тяжелыми последствиями, как при ядерном взрыве, — подчеркнул военный эксперт.

• Каким будет ответ мира

Политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV спрогнозировал, что в случае применения Кремлем ядерного оружия страны Запада введут против РФ весь спектр санкций. Даже те, относительно которых сомневались, надеясь, что Россия все же рано или поздно сядет за стол переговоров.

– У них не будет выбора. РФ исключат отовсюду, откуда можно, и перекроют доступ к любым ресурсам, рынкам и так далее, — отметил Рейтерович.

В настоящее время страны, выступающие на стороне Украины, уже по определенным каналам (а США открыто) информировали Москву о своей возможной реакции.

– Если он взорвет заряд где-нибудь в Западной Украине, то долететь может и до Польши, члена НАТО, или до Литвы, Латвии, Эстонии, какой-либо другой страны. И даже безъядерным оружием Альянс, крупные страны могут нанести РФ очень существенные потери как определенное предупреждение, – объяснил эксперт.

Что касается условно нейтральных стран, поддерживающих отношения с РФ (например, Индии или Китая), то они будут вынуждены полностью отказаться от какого-либо сотрудничества с Москвой, даже без применения санкций.

– Потому что РФ стала бы изгоем. Факт использования ядерного оружия существенно перевешивает все те “плюсы”, которые они могли бы получать от сотрудничества. Они будут вынуждены находиться на стороне цивилизованного мира, поскольку будет нарушен главный принцип – сдерживания. Почему после 1945 года ядерное оружие не использовалось? Потому что существовала и в определенной степени существует доктрина гарантированного взаимного уничтожения: вы ударили по нам, мы ударили по вам, погиб весь мир. Путин говорит, что может точечно использовать ядерное оружие. Но это нарушает доктрину взаимного уничтожения, которая была действенной, поскольку с 1945 года мир, по сути, лишь раз оказался на грани ядерной войны – это был Карибский кризис, — рассказал Рейтерович.

По его словам, если РФ создаст прецедент, это продемонстрирует, что любая другая большая страна сможет использовать ядерный шантаж для разрешения территориальных споров.

Военный эксперт Александр Мусиенко, в свою очередь, отметил, что в этой ситуации помогли бы такие сдерживающие шаги в отношении РФ:

1. Превентивные удары по носителям ядерного оружия. К примеру, артиллерийские боеприпасы с ядерным зарядом могут быть выпущены с помощью систем Пион. Поэтому Украине понадобилось бы дальнобойное оружие для уничтожения этих систем (в частности, ракеты ATACMS).

2. Четкая позиция Запада, острая реакция и сигналы РФ о том, что возможен жесткий ответ на ядерный удар. Речь идет о сдерживании через разные механизмы, начиная от международных организаций и заканчивая индивидуальными объяснениями.

3. Продолжение поддержки Украины оружием, особенно дальнобойным.

Химическое оружие – пройденный этап

Комментируя возможность применения РФ химического оружия против Украины, Александр Мусиенко выразил мнение, что это уже пройденный этап. Шантаж Кремля химическим оружием был особенно активен в первые месяцы весны.

– Думаю, что химическое оружие – это уже несколько пройденный этап. В настоящее время угроза его использования практически не проговаривается. Обострение было в марте-апреле этого года, после полномасштабного вторжения РФ. Но тогда благодаря четким сигналам из Вашингтона, президента Байдена этого удалось избежать. На сегодняшний день, я думаю, этот вопрос менее актуален и меньше в повестке дня. По крайней мере, об этом нет никаких сигналов и сообщений ни в СМИ, ни от наших партнеров, — подчеркнул военный эксперт.

А Олег Жданов напомнил, что Кремль уже несколько раз пытался использовать химическое оружие в Украине. В частности, против защитников Мариуполя, державших оборону на металлургическом заводе Азовсталь. Тогда пострадали три человека, но без катастрофических последствий. Они имели признаки отравления боевым химическим веществом.

А недавно на юге Украины российские оккупанты сбросили на позиции ВСУ контейнеры с ядовитым веществом. Речь идет о хлорпикриновой гранате К-51.

– Но это граната не с летальным отравляющим веществом, а для “выкуривания” противника из закрытых помещений. Наши медики там сработали, но сам случай есть. Так что Россия иногда применяет, – заявил Жданов.

Удары по ТЭЦ – где существует угроза

Как известно, в полномасштабной войне против Украины РФ регулярно использует ракетный террор, в том числе удары по критической инфраструктуре. С приближением отопительного сезона эта проблема становится все более угрожающей.

Представители украинской власти неоднократно предупреждали, что предстоящая зима будет самой тяжелой за все годы независимости Украины.

По мнению эксперта по ЖКУ, главы правления Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в зоне наибольшего риска находятся города, расположенные близко к линии фронта.

– В первую очередь это будут Харьков, Николаев – те, которые приближены к зоне боевых действий. Сейчас враг активно бьет по Запорожью. Кривой Рог тоже находится под огромной угрозой. В первую очередь нужно говорить о городах, которые сейчас постоянно обстреливаются. Они очень вероятно могут остаться без электроэнергии, — подчеркнул эксперт в комментарии Фактам ICTV.

Олег Попенко уточнил, что превентивные меры в этих условиях принимает государство. В частности, у компании Укрэнерго есть определенный запас трансформаторных станций для того, чтобы быстро заменить те, которые выйдут из строя.

– Мы должны рассчитывать, что определенное время будет переключение, а возможно час-два вообще останемся без электроэнергии, — предупредил эксперт.

Он также обратил внимание, что в многоквартирных домах в условиях блэкаута генератор проблемы не решит. По словам Попенко, поставить генератор в каждую квартиру физически невозможно. А, например, на подъезд, где есть 40 квартир, необходим генератор мощностью около 200 кВт. Он весит тонну, стоит около 700 тыс. грн и потребляет около 4-5 литров дизтоплива в час.

В частном секторе ситуация проще: там можно поставить генератор на 5-7 кВт, и это решит вопрос отключения электроэнергии.

– Ситуация с отоплением очень похожа. Единственным источником резервного снабжения тепла в многоквартирном фонде является электроэнергия. Если централизованное теплоснабжение будет временно отключено, то обогреваться люди могут только электроэнергией, то есть электрообогревателями. Но нужно понимать, что 85%, если не 90% всего многоквартирного жилищного фонда в Украине не выдержит дополнительной нагрузки во внутридомовых электросетях. Если все одновременно включат электроприборы, это приведет к пожарам, щитовые погорят и т.д., – проинформировал эксперт.

В связи с этим Олег Попенко советует во время подготовки к отопительному сезону проверить все щитовые на каждом этаже и в каждом подъезде. Кроме того, стоит поднять техническую документацию на дом и посмотреть, какая нагрузка допустима на одну квартиру. По словам эксперта, жильцы квартир могли бы договариваться по поводу очередности включения электрообогревателей на несколько часов, чтобы не возникали пожары от перегрузки сетей.

Попенко добавил, что в частных домах легче пройти отопительный сезон. Например, при отключении газа можно греться электроэнергией или установить твердотопливный котел.

Источник: Bulletin of the Atomic Scientists, The Atlantic, ICAN, NUKEMAP