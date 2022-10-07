Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Рада приняла закон о добровольном военном учете женщин: детали

Анастасия Гевко, редактор ленты
Рада приняла закон о добровольном военном учете женщин: детали

Верховная Рада поддержала законопроект о том, что женщин будут брать на воинский учет добровольно. Однако в нем указано одно исключение: для женщин-медиков учет будет обязательным.

Об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

– Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных, – сказано в документе.

В то же время женщины, которые имеют специальность и/или профессию, которая смежна с медицинской деятельностью, обязательно должны быть приняты на учет военнообязанных.

Сейчас смотрят

Ранее Минобороны отсрочило взятие на воинский учет женщин до 1 октября 2023 года.

Также в министерстве заявляли, что для женщин не будет никаких ограничений по пересечению границы.

Читайте
Что будет, если не встать на воинский учет - эксперт

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка