Октябрь, 07 в 13:55

Верховная Рада поддержала законопроект о том, что женщин будут брать на воинский учет добровольно. Однако в нем указано одно исключение: для женщин-медиков учет будет обязательным.

Об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

– Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных, – сказано в документе.

В то же время женщины, которые имеют специальность и/или профессию, которая смежна с медицинской деятельностью, обязательно должны быть приняты на учет военнообязанных.

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Ранее Минобороны отсрочило взятие на воинский учет женщин до 1 октября 2023 года.

Также в министерстве заявляли, что для женщин не будет никаких ограничений по пересечению границы.