Жовтень, 07 в 13:55

Верховна Рада підтримала законопроєкт про те, що жінок братимуть на військовий облік добровільно. Однак у ньому зазначено один виняток: для жінок-медиків облік буде обов’язковим.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

– Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних, – сказано у документі.

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Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, яка суміжна з медичною діяльністю, обов’язково мають бути прийняті на облік військовозобов’язаних.

Раніше Міноборони відстрочило взяття на військовий облік жінок до 1 жовтня 2023 року.

Також у міністерстві заявляли, що для жінок не буде жодних обмежень щодо перетину кордону.