Октябрь, 09 в 11:15

Несмотря на то, что есть регионы, где картофель еще полностью не собрали, уже видно: урожай хороший, овоща хватит на всех украинцев, а цены на картошку не будут особенно расти.

Об этом Факты ICTV пообщались с аналитиком Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павлом Мартышевым.

Каждый год Украина собирает в среднем 20 млн тонн картофеля, потребляет примерно столько же, а избыток экспортирует. В этом году из-за войны часть людей уехала, поэтому урожая более чем хватит.

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– Собрали уже большую часть урожая, но точно статистики нет, потому что 97% урожая собирают домохозяйства. Плюс-минус это будет среднее значение за последние годы – в районе 20 млн тонн, и этого будет более чем достаточно, чтобы покрыть внутреннюю потребность. Учитывая, что у нас выехало значительное количество людей, мы полностью покроем внутреннюю потребность, возможно, немного сможем экспортировать, — говорит Павел Мартышев.

Некоторые сорта картофеля Украина импортирует, в основном ранние. А вот избыток экспортирует даже в Беларусь, которую считают “картофельной” страной.

– Экспортируем в Азербайджан и Беларусь на самом деле. То есть Беларусь часто не способна себя обеспечить картофелем, несмотря на стереотипы. И они импортируют ранние сорта картофеля, – говорит эксперт.

Картофель – растение не прихотливое. Особых удобрений, которые были бы в дефиците, не требует. Погода в этом году тоже способствовала, так что почти по всей территории Украины урожай собрали хороший. В Черниговской области даже аномально высокий. Традиционно выращивают центральные, западные и северные регионы, потому что картофель нуждается в прохладном климате.

– В основном это Винницкая, Киевская, Житомирская, Полтавская, Черниговская области. Есть культуры, которые требуют больше удобрений, а есть которые меньше. Картошка не очень нуждается в удобрениях. Поэтому она действительно зависит больше от почв и сорта. То есть если это качественный сорт, то может быть очень хорошая урожайность. Вот, кстати, в этом сезоне в Черниговской области какая-то чрезвычайная урожайность – собрали вдвое больше, чем в прошлом. И никто там особо не обрабатывал, как вы понимаете, в этом году. Просто так сложилось. По сути, урожай во всех регионах, особенно в северных. Там был определенный дефицит влаги в начале лета и некоторые угрозы урожайности, спелости этих клубней, но потом пошли дожди, и все нормализовалось, — отмечает аналитик.

Есть регионы, в частности на Волыни, где картофель еще не полностью выкопали из-за дождливого сентября, однако продукту это не особо повредит, уверяют агроэксперты.

— Картофель портится не только из-за дождей, а больше из-за похолодания. Но следует учитывать, что критическая температура для большинства сортов картофеля – это 7-8 градусов среднесуточная. Мы еще не приблизились к этому моменту. Сейчас мы видим, что дожди прекращаются, и мы ожидаем бабье лето. Это будет хороший период, чтобы выкопать картошку, – говорит Павел Мартышев.

Картофель – это продукт, которого украинцы потребляют больше, когда беднеют. И из-за войны и постоянного снижения покупательной способности очевидно, что именно этот продукт будут потреблять в ближайшее время много.

— Потребление картофеля зависит от экономических циклов. Когда у нас идет рост реальных зарплат, то люди меньше покупают картофель, а больше другие продукты, то есть можно увидеть, что в 90-х потребление картофеля было очень высоким. В экономике есть такая категория продуктов, которая называется inferior good: спрос на этот продукт растет, когда доходы падают. Вот картофель тоже такой продукт. Картофель и гречка для украинцев, на самом деле, будут спасением в ближайшие месяцы, — говорит аналитик.

По прогнозам, инфляция меньше всего затронет именно эти два продукта.

Гречкой аграрии засеяли немалые площади в этом году, поэтому ее будет достаточно и даже в переизбытке. Картошка же очень хорошо уродила, поэтому и ее будет достаточно.

Сейчас картофель в Киеве можно приобрести по 10 грн за 1 кг, в регионах есть и по 6 грн. Это достаточно доступная цена, и радикально она не будет расти.