Жовтень, 09 в 11:15

Попри те, що є регіони, де картоплю ще повністю не зібрали, уже видно: урожай хороший, овочу вистачить на всіх українців, а ціни на картоплю особливо не ростимуть.

Про це Факти ICTV поспілкувалися з аналітиком Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павлом Мартишевим.

Щороку Україна збирає в середньому 20 млн тонн картоплі, споживає приблизно стільки ж, а надлишок експортує. Цьогоріч через війну частина людей виїхала, тому урожаю більш ніж вистачить.

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– Зібрали вже більшу частину врожаю, але точно статистики немає, тому що 97% врожаю збирають домогосподарства. Плюс-мінус це буде середнє значення за останні роки – в районі 20 млн тонн, і цього буде більш ніж достатньо, щоб покрити внутрішню потребу. З огляду на те, що в нас виїхала значна кількість людей, то ми повністю покриємо внутрішню потребу, можливо, трішки зможемо експортувати, – каже Павло Мартишев.

Деякі сорти картоплі Україна імпортує, переважно ранні. А от надлишок експортує навіть до Білорусі, яку вважають “картопляною” країною.

– Експортуємо в Азербайджан і Білорусь насправді. Тобто Білорусь часто не здатна себе забезпечити картоплею попри стереотипи. І вони імпортують ранні сорти картоплі, – каже експерт.

Картопля – рослина не вибаглива. Особливих добрив, які були б в дефіциті, не потребує. Погода цьогоріч теж сприяла, тож майже по всій території України урожай зібрали хороший. На Чернігівщині навіть аномально високий. Традиційно вирощують центральні, західні і північні регіони, бо картопля потребує прохолодного клімату.

– В основному це Вінницька, Київська, Житомирська, Полтавська, Чернігівська області. Є культури, які потребують більше добрив, а є ті, які менше. Картопля не дуже потребує добрив. Тому вона дійсно залежить більше від ґрунтів і від сорту. Тобто якщо це якісний сорт, то може бути дуже непогана врожайність. От, до речі, цього сезону в Чернігівській області якась надзвичайна врожайність – зібрали удвічі більше, аніж торік. І ніхто ж там особливо не обробляв, як ви розумієте, цього року. Просто так склалося. По суті урожай в усіх регіонах, особливо в північних. Там був певний дефіцит вологи на початку літа і деякі загрози щодо врожайності, щодо стиглості цих бульб, але потім пішли дощі, і все нормалізувалося, – наголошує аналітик.

Є регіони, зокрема на Волині, де картоплю ще не повністю викопали через дощовий вересень, однак особливо овочу це не зашкодить, запевняють агроексперти.

– Картопля псується не лише через дощі, а більше через похолодання. Але варто враховувати, що критична температура для більшості сортів картоплі – це 7-8 градусів середньодобова. Ми ще не наблизилися до такого моменту. Зараз ми бачимо, що дощі припиняються, і ми очікуємо бабине літо. Це буде вдалий період, щоб викопати картоплю, – говорить Павло Мартишев.

Картопля – це продукт, якого українці споживають більше, коли бідніють. І через війну та постійне зниження купівельної спроможності очевидно, що саме цього продукту споживатимемо найближчим часом багато.

– Споживання картоплі залежить від економічних циклів. Коли в нас іде зростання реальних зарплат, то люди менше купують картоплю, а більше інші продукти. В 90-х, наприклад, споживання картоплі було дуже високим. В економіці є така категорія продуктів, яка називається inferior good: попит на цей продукт зростає, коли доходи падають. От картопля теж є таким продуктом. Картопля і гречка для українців насправді будуть порятунком протягом найближчих місяців, – каже аналітик.

За прогнозами, інфляція найменше зачепить саме ці два продукти.

Гречкою аграрії засіяли чималі площі цього року, тож її буде вдосталь і навіть в надлишку. Картопля ж дуже добре вродила, тому і її буде вдосталь.

Зараз картоплю у Києві можна придбати по 10 грн за 1 кг, у регіонах є й по 6 грн. Це досить доступна ціна, і радикально вона не зростатиме.