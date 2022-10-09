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Факти / Україна / Суспільство

Експерт розповів, чи вистачить урожаю картоплі українцям та якою буде ціна

Марта Бондаренко, редакторка стрічки Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту
Експерт розповів, чи вистачить урожаю картоплі українцям та якою буде ціна
Фото: Pixabay

Попри те, що є регіони, де картоплю ще повністю не зібрали, уже видно: урожай хороший, овочу вистачить на всіх українців, а ціни на картоплю особливо не ростимуть.

Про це Факти ICTV поспілкувалися з аналітиком Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павлом Мартишевим.

Щороку Україна збирає в середньому 20 млн тонн картоплі, споживає приблизно стільки ж, а надлишок експортує. Цьогоріч через війну частина людей виїхала, тому урожаю більш ніж вистачить.

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– Зібрали вже більшу частину врожаю, але точно статистики немає, тому що 97% врожаю збирають домогосподарства. Плюс-мінус це буде середнє значення за останні роки – в районі 20 млн тонн, і цього буде більш ніж достатньо, щоб покрити внутрішню потребу. З огляду на те, що в нас виїхала значна кількість людей, то ми повністю покриємо внутрішню потребу, можливо, трішки зможемо експортувати, – каже Павло Мартишев.

Деякі сорти картоплі Україна імпортує, переважно ранні. А от надлишок експортує навіть до Білорусі, яку вважають “картопляною” країною.

– Експортуємо в Азербайджан і Білорусь насправді. Тобто Білорусь часто не здатна себе забезпечити картоплею попри стереотипи. І вони імпортують ранні сорти картоплі, – каже експерт.

Картопля – рослина не вибаглива. Особливих добрив, які були б в дефіциті, не потребує. Погода цьогоріч теж сприяла, тож майже по всій території України урожай зібрали хороший. На Чернігівщині навіть аномально високий. Традиційно вирощують центральні, західні і північні регіони, бо картопля потребує прохолодного клімату.

– В основному це Вінницька, Київська, Житомирська, Полтавська, Чернігівська області. Є культури, які потребують більше добрив, а є ті, які менше. Картопля не дуже потребує добрив. Тому вона дійсно залежить більше від ґрунтів і від сорту. Тобто якщо це якісний сорт, то може бути дуже непогана врожайність.

От, до речі, цього сезону в Чернігівській області якась надзвичайна врожайність – зібрали удвічі більше, аніж торік. І ніхто ж там особливо не обробляв, як ви розумієте, цього року. Просто так склалося. По суті урожай в усіх регіонах, особливо в північних. Там був певний дефіцит вологи на початку літа і деякі загрози щодо врожайності, щодо стиглості цих бульб, але потім пішли дощі, і все нормалізувалося, – наголошує аналітик.

Є регіони, зокрема на Волині, де картоплю ще не повністю викопали через дощовий вересень, однак особливо овочу це не зашкодить, запевняють агроексперти.

– Картопля псується не лише через дощі, а більше через похолодання. Але варто враховувати, що критична температура для більшості сортів картоплі – це 7-8 градусів середньодобова. Ми ще не наблизилися до такого моменту. Зараз ми бачимо, що дощі припиняються, і ми очікуємо бабине літо. Це буде вдалий період, щоб викопати картоплю, – говорить Павло Мартишев.

Картопля – це продукт, якого українці споживають більше, коли бідніють. І через війну та постійне зниження купівельної спроможності очевидно, що саме цього продукту споживатимемо найближчим часом багато.

– Споживання картоплі залежить від економічних циклів. Коли в нас іде зростання реальних зарплат, то люди менше купують картоплю, а більше інші продукти. В 90-х, наприклад, споживання картоплі було дуже високим. В економіці є така категорія продуктів, яка називається inferior good: попит на цей продукт зростає, коли доходи падають. От картопля теж є таким продуктом. Картопля і гречка для українців насправді будуть порятунком протягом найближчих місяців, – каже аналітик.

За прогнозами, інфляція найменше зачепить саме ці два продукти.

Гречкою аграрії засіяли чималі площі цього року, тож її буде вдосталь і навіть в надлишку. Картопля ж дуже добре вродила, тому і її буде вдосталь.

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Зараз картоплю у Києві можна придбати по 10 грн за 1 кг, у регіонах є й по 6 грн. Це досить доступна ціна, і радикально вона не зростатиме.

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