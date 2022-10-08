Октябрь, 08 в 13:59

Американская компания McDonald’s возобновит работу еще двух ресторанов в Киеве.

Прекрасной новостью киевлян порадовали в пресс-службе украинского представительства компании.

– Рады сообщить об открытии еще двух МакДональдз в Киеве. Заходите попробовать любимую фри или заказывайте доставку с Glovo, — отметили в компании.

Посетителей ждут по следующим адресам:

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улица Евгения Сверстюка 1 (это вблизи станции метрополитена Левобережная);

проспект Победы 138 (недалеко от станции метро Житомирская).

Ближайшие заведения быстрого питания McDonald’s можно искать с помощью ссылки.

Как известно, с начала полномасштабной войны компания McDonald’s закрыла все свои заведения на территории Украины по соображениям безопасности. В августе стало известно, что работу некоторых ресторанов будут постепенно возобновлять в Киеве и на западе Украины.

С 20 сентября открылось три ресторана на левом берегу Киева, однако они работали только на доставку. С 27 сентября сеть ресторанов возобновила работу еще семи заведений в столице (также на доставку).

А в конце сентября все 10 ресторанов, возобновивших работу в Киеве, начали принимать посетителей. Они расположены по адресам: проспект Гагарина 2-А; проспект Бажана 3-Б; улица Михаила Гришко 7; улица Теодора Драйзера 4; улица Вышгородская 33-А; улица Большая Васильковская 22; проспект Броварской 27; проспект Академика Палладина 7-А; проспект Леся Курбаса 19-А; проспект Оболонский 26-А.

Теперь же количество открытых заведений McDonald’s в Киеве вырастет до двенадцати.