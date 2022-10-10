Українців закликали ввечері 10 жовтня обмежити споживання електроенергії

Жовтень, 10 в 15:37

Через пошкодження об’єктів енергопостачання внаслідок масованого ракетного обстрілу РФ 10 жовтня українців закликають сьогодні ввечері з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

З таким проханням до громадян України звернувся Офіс президента.

– Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж, – пояснив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Зменшення використання електропристроїв у пікові години допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях, наголосив своєю чергою голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Які прилади вважаються найбільш енергозатратними:

електрообігрівачі та бойлери;

кухонні електроплити та мікрохвильовки;

пральні та посудомийні машини, електричні духові шафи;

електрочайники, кавоварки, праски та пилососи;

кондиціонери, зарядні пристрої, комп’ютери та телевізори.

Герус також порадив користуватися цими приладами вночі або в обідню пору.

– Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. Сьогодні ввечері та наступні кілька днів давайте зробимо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 18:00 – 23:00, – додав він.

Внаслідок ракетних обстрілів РФ 10 жовтня загинули 11 українців, ще 64 травмовано.

Наразі відсутнє електропостачання у чотирьох областях – Львівській, Полтавській, Сумській і Тернопільскій. На решті території України світла немає частково.