Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Українців закликали ввечері 10 жовтня обмежити споживання електроенергії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
електроенергія
Фото: Depositphotos

Через пошкодження об’єктів енергопостачання внаслідок масованого ракетного обстрілу РФ 10 жовтня українців закликають сьогодні ввечері з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

З таким проханням до громадян України звернувся Офіс президента.

– Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж, – пояснив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зараз дивляться

Зменшення використання електропристроїв у пікові години допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях, наголосив своєю чергою голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Які прилади вважаються найбільш енергозатратними:

  • електрообігрівачі та бойлери;
  • кухонні електроплити та мікрохвильовки;
  • пральні та посудомийні машини, електричні духові шафи;
  • електрочайники, кавоварки, праски та пилососи;
  • кондиціонери, зарядні пристрої, комп’ютери та телевізори.

Герус також порадив користуватися цими приладами вночі або в обідню пору.

– Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. Сьогодні ввечері та наступні кілька днів давайте зробимо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 18:00 – 23:00, – додав він.

Внаслідок ракетних обстрілів РФ 10 жовтня загинули 11 українців, ще 64 травмовано.

Наразі відсутнє електропостачання у чотирьох областях – Львівській, Полтавській, Сумській і Тернопільскій. На решті території України світла немає частково.

Читайте
Після ракетних ударів РФ у багатьох містах України перебої з електрикою: що відомо

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка