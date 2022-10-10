Октябрь, 10 в 16:28

Во время веерных отключений в Киеве и Киевской области электричества не будет около двух часов. Это связано с повреждением объектов энергетической инфраструктуры в результате сегодняшних ракетных ударов РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

Там отметили, что НЭК Укрэнерго решила временно ограничить электроснабжение части бытовых потребителей и промышленных предприятий в столице и области. Такой шаг может помочь сберечь целостность энергосистемы Украины.

Сейчас смотрят

– Для сбалансирования энергосистемы страны ожидается, что продолжительность отключений будет около двух часов, – отметили в ДТЭК.

В то же время будут полностью обеспечены электричеством объекты критической социальной инфраструктуры: больницы, метро, спасательные службы и т.д.

Энергетики и спасатели сейчас работают над возобновлением нормальной работы энергосистемы.

В Укрэнерго, в свою очередь, проинформировали, что график веерных аварийных отключений введен не только в Киеве и Киевской области, но также в Чернигове, Черкассах (и соответствующих областях) и в Житомире.

Причина – повреждение магистральных электросетей Киевского региона во время ракетных обстрелов.

Жителей этих городов и регионов призывают добровольно снизить потребление электроэнергии в вечерние часы, то есть во время пиковой нагрузки на электросети: с 17:00 до 22:00.

Украинцам порекомендовали включать мощные электроприборы (например, стиральные машины, бойлеры, кондиционеры) ночью. Тогда уровень потребления самый низкий.

– Выполняя эти простые рекомендации, вы обезопасите электросети региона от перегрузок и риска дополнительных аварий, – объяснили в Укрэнерго.

В компании заверили, что восстановительные работы будут осуществлены в кратчайшие сроки.

Как известно, после массированного ракетного удара РФ по Украине в ряде регионов возникли проблемы с электроснабжением: в частности, во Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях.

Читайте Украинцев призвали вечером 10 октября ограничить потребление электроэнергии

Источник: ДТЭК, Укрэнерго