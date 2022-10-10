Жовтень, 10 в 16:28

Під час віялових відключень у Києві та Київській області електрики не буде приблизно дві години. Це пов’язано з пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів РФ.

Про це поінформували в пресслужбі компанії ДТЕК.

Там зазначили, що НЕК Укренерго вирішила тимчасово обмежити електропостачання частині побутових споживачів та промислових підприємств у столиці та області. Такий крок може допомогти зберегти цілісність енергосистеми України.

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– Для збалансування енергосистеми країни очікується, що тривалість відключень буде близько двох годин, – наголосили в ДТЕК.

Водночас будуть повністю забезпечені електрикою об’єкти критичної соціальної інфраструктури: лікарні, метро, рятувальні служби тощо.

Енергетики та рятувальники зараз працюють над відновленням нормальної роботи енергосистеми.

В Укренерго, своєю чергою, поінформували, що графік віялових аварійних відключень запроваджено не лише в Києві та Київській області, а також у Чернігові, Черкасах (та відповідних областях) і в Житомирі.

Причина – пошкодження магістральних електромереж Київського регіону під час ракетних обстрілів.

Мешканців цих міст та регіонів закликають добровільно зменшити споживання електроенергії у вечірні години, тобто під час пікового навантаження на електромережі: з 17:00 до 22:00.

Українцям порекомендували вмикати потужні електроприлади (наприклад, пральні машини, бойлери, кондиціонери) тільки вночі. Тоді рівень споживання найнижчий.

– Виконуючи ці прості рекомендації, ви убезпечите електромережі регіону від перевантажень та ризику додаткових аварій, – пояснили в Укренерго.

У компанії запевнили, що відновлювальні роботи будуть здійснені у найкоротший термін.

Як відомо, після масованого ракетного удару РФ по Україні в низці регіонів виникли проблеми з електропостачанням: зокрема, у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.

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Джерело: ДТЕК, Укренерго