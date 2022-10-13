Жовтень, 13 в 17:25

В Україні протягом року зросла кількість громадян, які підтримують легалізацію цивільної вогнепальної зброї. А більш ніж 50% українців хотіли б придбати травматичну зброю.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провела компанія Gradus Research.

Верховна Рада ще до початку повномасштабної війни ухвалила в першому читанні законопроєкт Про право на цивільну вогнепальну зброю. Зараз він готується на друге читання.

Зараз дивляться

Тому соціологи поцікавилися ставленням українців до такої законодавчої ініціативи в умовах воєнного стану, а також порівняли отримані дані з результатами аналогічного опитування 2021 року.

З’ясувалося, що кількість громадян, які підтримують легалізацію цивільної вогнепальної зброї в Україні, за рік зросла на 9%: з 34% станом на липень минулого року до 43% у вересні поточного.

Вища підтримка легалізації зброї спостерігається серед українців, які були змушені залишити свої домівки через війну та переїхати до інших регіонів України (46%).

Кількість тих, хто негативно ставляться до легалізації цивільної вогнепальної зброї, за рік знизилася з 52% до 41%.

Серед ключових причин підтримки легалізації зброї українці називають:

• можливість почуватися в безпеці, захищати себе та рідних (71%);

• готовність до оборони у разі масштабного військового конфлікту (56%).

А, наприклад, 26% українців переконані, що легалізація зброї для цивільних дозволить знизити рівень злочинності в країні.

Громадяни, які не підтримують такий крок (41%), серед аргументів назвали:

• загрозу зростання рівня злочинності (71%);

• що українське суспільство ще не готове до легалізації зброї (58%);

• складність контролю за використанням вогнепальної зброї (53%).

Крім того, соціологи з’ясували, що більше половини громадян хотіли б придбати травматичну зброю (52%): для захисту себе, своїх рідних та житла.

Водночас 37% респондентів повідомили, що однозначно або швидше за все не придбали б її, якби була така можливість. Ці показники залишаються стабільними з 2021 року.

Як пояснила соціологиня, засновниця та директорка Gradus Research Євгенія Близнюк, більш ніж сім місяців повномасштабної війни вплинули на думку українців щодо легалізації вогнепальної зброї для цивільних осіб. Підтримка такого кроку зростає.

– Проте серед основних бар’єрів досі залишаються побоювання громадян, що держава не зможе налагодити суворий контроль за видачею дозволів на зброю через корупцію, – зазначила Близнюк.

Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку. Протягом 23-26 вересня 2022 року були опитані 2 тис. респондентів. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 тис. жителів у віці 18-60 років.

У вересні повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ до кінця жовтня 2022 року може запустити Єдиний реєстр зброї. Це станеться, якщо найближчим часом Верховна Рада не ухвалить законопроєкт № 5708 Про право на цивільну вогнепальну зброю.