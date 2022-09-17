Сентябрь, 17 в 16:01

Министерство внутренних дел до конца октября может запустить Единый реестр оружия. Это сделают, если в ближайшее время Верховная Рада не примет законопроект №5708 О праве на гражданское огнестрельное оружие.

В таком случае МВД просто внесет соответствующие изменения в ведомственные подзаконные нормативные акты. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

— Реестр находится в опытной эксплуатации. Процедуры и процессы автоматизированной системой тестируются. Если соответствующий закон в ближайшее время не будет принят, до конца октября запускаем Единый реестр оружия в промышленную эксплуатацию уже с тем набором сервисов, которые готовы к этому времени, — объяснил он.

По словам Бондаренко, с октября граждане смогут видеть в Едином реестре информацию о себе, понимать актуальность сроков относительно документов, получать новые сервисы.

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Он объяснил, что реестр позволяет в любой момент понимать, где и какое оружие находится, кто за него отвечает.

Также Игорь Бондаренко напомнил, что положение о Едином реестре оружия было утверждено приказом МВД от 10 января 2022 года.

Эта система будет документировать полный жизненный цикл оружия – от его импорта или производства до продажи и уничтожения. Это будет способствовать созданию условий предотвращения его незаконного обращения.