Закон об обороте оружия: смогут ли украинцы покупать проще ружья и пистолеты

23 февраля в первом чтении была принята версия законопроекта об обращении оружия от МВД. Сейчас уже ко второму чтению готовится новая итерация. По действующему законодательству украинцы могут приобрести охотничьи карабины и ружья, чтобы использовать их для охоты, спортивных соревнований и самозащиты.

Чтобы купить оружие, нужно достичь 20-25 лет, пройти медицинскую комиссию и обязательный инструктаж. Также следует получить в полиции справку на ношение и хранение.

По официальным данным, у украинцев на руках более миллиона единиц зарегистрированного оружия. Незарегистрированного, особенно с началом российской агрессии, стало в разы больше. Поэтому созрел вопрос, как это урегулировать.

Одним из главных пунктов нового закона об обороте оружия является разрешение на приобретение боевых пистолетов. Однако, согласно последней версии проекта, носить с собой их нельзя. Только хранить дома и использовать при угрозе жизни.

По мнению ассоциации владельцев оружия – это обесценивает саму идею владения оружием для самозащиты. Ведь главная функция коротких стволов – быстрое использование в случае нападения на улицы.

— Иметь короткоствольное оружие и держать его дома — это как машина и ездить только во дворе и в гараже. Надо ставить точку в этом вопросе. Граждане заслуживают право осуществлять самозащиту с необходимыми инструментами, то есть короткоствольным оружием, говорит председатель ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

В самом же Министерстве внутренних дел уверяют, что решение о ношении короткоствольного оружия окончательно еще не принято. Конечно, МВД настаивает на домашнем хранении пистолетов. Но этот пункт будут решать в дискуссии народные избранники. Так какой именно будет окончательная версия законопроекта, остается вопросом.

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