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Факты / Україна / Общество

Система работает стабильно: Шмыгаль призвал украинцев снизить потребление электричества

Юля Захарченко, редактор ленты
негода проблеми з електрикою
Фото: Depositphotos

В Украине удалось стабилизировать электроснабжение по всей территории страны после атаки российских террористов 10-12 октября на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, уже вчера не пришлось использовать график принудительных ограничений.

– Сейчас наша энергосистема работает стабильно. Спасибо украинским энергетикам за их профессионализм и мужество, — отметил он.

Сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов. Энергетикам нужно время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей, предупредил премьер-министр.

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По его словам, критически необходимо снижать нагрузку на сети во избежание аварий. Он призвал украинцев уменьшить потребление электричества в течение дня, особенно в утреннее и вечернее время.

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