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Факти / Україна / Суспільство

Система працює стабільно: Шмигаль закликав українців зменшити споживання електрики

Юля Захарченко, редакторка стрічки
негода проблеми з електрикою
Фото: Depositphotos

В Україні вдалося стабілізувати електропостачання на всій території країни після атаки російських терористів 10-12 жовтня на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, вже вчора не довелося застосовувати графік примусових обмежень.

– Наразі наша енергосистема працює стабільно. Дякуємо українським енергетикам за їхні професіоналізм та мужність, – зазначив він.

Зараз пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування внаслідок ракетних обстрілів. Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів, попередив прем’єр-міністр.

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За його словами, критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій. Він закликав українців зменшити споживання електрики протягом дня, особливо у ранковий і вечірній час.

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