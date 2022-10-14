Я увидела ад: медик Пташка рассказала о тяжелой обороне Мариуполя

Октябрь, 14 в 11:15

Боевой медик Екатерина Пташка Полищук рассказала о тяжелой обороне Азовстали и Мариуполя и о том, в каких условиях приходилось спасать побратимов.

Об этом она рассказала в эфире национального марафона.

По ее словам, в Мариуполе ситуация с оказанием медицинской помощи была критической с самого начала, ведь российский враг безжалостно обстреливал больницы и госпитали.

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Она рассказала историю своего друга, которому сделали переливание крови из обычной бутылки.

– Для него кровь собрали в бутылку, а потом ему перелили. И таким образом спасли ему жизнь. И таких историй много, – рассказала Пташка.

На Азовстали приходилось оперировать раненых даже без анестезии. Однако наши воины выдерживали, потому что, по мнению Екатерины, все же преобладала жажда жизни.

– Они (раненые бойцы) понимали, что эвакуация невозможна. Либо тебя здесь оперируют и ты помогаешь медикам тебя спасать, либо нет. Раненых было сотни, было очень сложно, – рассказала медик.

А еще она поведала, каким для нее в памяти остался Мариуполь.

– Мы стояли неподалеку от Мариуполя на ротации. Наступление на Мариуполь началось несколько раньше, чем вся война по Украине. Мы отступили на окраины и заняли там оборону, — отметила Екатерина Полищук.

Она призналась, что очень любит Мариуполь – ведь это прекрасный город со своей особой энергетикой.

– Я очень люблю Мариуполь, это прекрасный город. Я всегда туда приезжала. Это город с интересной энергетикой, не такой, как на Западе, не такой, как в Центре. Но эта энергетика прекрасна. Я увидела полигон. Я увидела ад. Я увидела разрушенные судьбы, тысячи разрушенных судеб и жизней. Я увидела геноцид, издевательство. То, что (русские, – Ред.) сделали с этим прекрасным городом, трудно назвать войной. Город сделали братской могилой, — рассказала медик Екатерина Пташка Полищук.

Напомним, что после эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали Екатерина Полищук попала в плен. 21 сентября из плена удалось вернуть 215 военных, среди которых была и Пташка.

Фото: Instagram Катерины Полищук