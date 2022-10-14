Я побачила пекло: медикиня Пташка розповіла про важку оборону Маріуполя

Жовтень, 14 в 11:15

Бойовий медик Катерина Пташка Поліщук розповіла про важку оборону Азовсталі та Маріуполя і про те, в яких умовах доводилося рятувати побратимів.

Про це вона розповіла в ефірі національного марафону.

За її словами, у Маріуполі ситуація із наданням медичної допомоги була критичною з самого початку, адже ворог безжально обстрілював лікарні та госпіталі.

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Вона розповіла історію свого друга, якому зробили переливання крові зі звичайної пляшки.

– Для нього кров зібрали у пляшку, а потім йому перелили. І таким чином врятували йому життя. І таких історій багато, – розповіла Пташка.

На Азовсталі доводилося оперувати поранених навіть без анестезії. Проте хлопці витримували, бо, на думку Катерини, все ж переважала жага до життя.

– Вони (поранені бійці) розуміли, що евакуація неможлива. Або тебе тут оперують і ти допомагаєш медикам тебе рятувати, або ні. Поранених були сотні, було дуже складно, – розповіла медикиня.

А ще вона поділилася, яким для неї в пам’яті залишився Маріуполь.

– Ми стояли неподалік Маріуполя на ротації. Наступ на Маріуполь почався трохи раніше, ніж вся війна в Україні. Ми відступили на околиці й зайняли оборону там, – розповіла Катерина Поліщук.

Вона зізналася, що дуже любить Маріуполь – адже це прекрасне місто зі своєю особливою енергетикою.

– Я дуже люблю Маріуполь, це прекрасне місто. Я завжди туди приїжджала. Це місто з цікавою енергетикою, не такою, як на Заході, не такою, як у Центрі. Але ця енергетика прекрасна. Я побачила полігон. Я побачила пекло. Я побачила зруйновані долі, тисячі зруйнованих доль і життів. Я побачила геноцид, знущання. Те, що (росіяни, – Ред.) зробили з цим прекрасним містом, важко назвати війною. Місто зробили братньою могилою, – розповіла медикиня Катерина Пташка Поліщук.

Після евакуації захисників Маріуполя з Азовсталі Катерина Поліщук потрапила в російський полон. 21 вересня з полону вдалося повернути 215 військових, серед яких була і Пташка.

Фото: Instagram Катерини Поліщук